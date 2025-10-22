Costa Rica, el país sin ejército: un ejemplo de paz que desafía al mundo

En tiempos donde los conflictos bélicos y la carrera armamentista marcan la agenda internacional, Costa Rica se erige como un faro de paz. Este pequeño país de América Central tomó una decisión histórica y sin precedentes: abolir su ejército en 1948. Para comprender cómo y por qué una nación pudo transformar radicalmente su destino apostando por la educación y la democracia en lugar de las armas, recomendamos el documental “A Bold Peace: Costa Rica’s Path of Demilitarization” (Una Paz Audaz: el camino de Costa Rica hacia la desmilitarización).

🎥 Dirigido por Matthew Eddy y producido por Randy Stoecker, el documental recorre más de siete décadas de historia, mostrando cómo una decisión política tomada tras una guerra civil se convirtió en uno de los actos más valientes e inspiradores del siglo XX.

🔹 El origen de una decisión histórica

En 1948, luego de una breve pero sangrienta guerra civil, el entonces presidente José Figueres Ferrer tomó una medida revolucionaria: disolver el ejército costarricense y establecer en la Constitución que nunca más existiría una fuerza militar permanente. En lugar de destinar fondos a armamento o defensa, esos recursos se redirigieron hacia la educación, la salud, la cultura y el medioambiente.

Desde entonces, Costa Rica invierte fuertemente en formación ciudadana y desarrollo humano, logrando altos índices de alfabetización, esperanza de vida y bienestar social, comparables a los de países desarrollados.

🔹 Un modelo que inspira

“A Bold Peace” no solo cuenta la historia de una nación sin ejército, sino que invita a reflexionar sobre el poder del diálogo, la diplomacia y la educación como herramientas para construir una sociedad más justa y pacífica. El film muestra cómo Costa Rica, sin fuerzas armadas, logró mantener su estabilidad política y convertirse en sede de organismos internacionales dedicados a los derechos humanos y la paz.

Además, el documental analiza cómo esta decisión fortaleció la identidad nacional costarricense, fomentando un orgullo cívico basado en la convivencia pacífica y en la resolución de conflictos sin violencia.

🔹 Por qué vale la pena verlo

Ver “A Bold Peace” es una experiencia enriquecedora y profundamente inspiradora. En un mundo donde la paz parece cada vez más frágil, Costa Rica demuestra que la seguridad no siempre se construye con armas, sino con valores, educación y participación ciudadana.

El documental está disponible en plataformas como Films for Action y Bullfrog Films, y se recomienda especialmente a docentes, estudiantes, líderes sociales y a toda persona interesada en comprender cómo un país pequeño puede dar una lección enorme al mundo.

💬 Una película que invita a pensar, emociona y demuestra que apostar por la paz no es una utopía, sino una decisión posible.