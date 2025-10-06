Crisalida Estilista Unisex lanza nuevos cursos de belleza y cuidado personal en octubre

En el estudio de Radio María Juana recibimos a Patricia Ávalo y Laura Vallejos, representantes de Crisálida Estilista Unisex, quienes presentaron las nuevas propuestas de capacitación que comienzan durante el mes de octubre.

Entre las actividades, se destaca el curso de Automaquillaje, dictado por Patricia Ávalo, que se desarrollará en el salón de Crisálida a lo largo de tres clases. Esta propuesta está orientada a todas aquellas personas que deseen aprender técnicas prácticas para resaltar su belleza y ganar confianza en su estilo personal.

Por su parte, Laura Vallejos brindará un curso de Peinados para Profesionales, pensado para quienes ya trabajan en el rubro o desean incorporar nuevas técnicas de peinado. Este curso constará de seis clases en las que se abordarán estilos, herramientas y tendencias actuales para perfeccionar el trabajo en el salón.

Además, se suma al equipo Lía Baccola, Técnica Universitaria en Cosmiatría y Cosmetología, quien ofrecerá clases de cuidado facial, enfocadas en conocer la piel, aprender rutinas saludables y seleccionar productos adecuados según cada tipo de cutis.

Desde Crisálida Estilista Unisex destacaron que estos cursos representan una excelente oportunidad para aprender, actualizar conocimientos y disfrutar de un espacio de bienestar, combinando profesionalismo, creatividad y pasión por el mundo de la estética.