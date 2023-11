¿Cuánto sale mantener un auto? Los seguros aumentaron 30% en dos meses y algunas empresas “no ingresan repuestos”

Por la falta de repuestos las empresas de seguros pueden llegar a tardar hasta 60 días o más en reparar el auto y el arreglo de un siniestro mediano cuesta $2.500.000

Por la situación económica del país las aseguradoras subieron un 30% el precio de sus cuotas en dos meses. Cabe destacar, que el 70% del mercado tiene seguro contra todo riesgo o daños totales.

El titular de DR asesores de seguros y representante de Segurometal, Sergio Di Rito “El primer problema es que el taller tiene una cotización con una validez de siete días, lo que implica que hay estar reajustando con órdenes de trabajo complementario. A eso hay que sumarle el tiempo de arribo de los repuestos, que si estuvieran todos disponibles ninguna compañía tendría impedimentos en suministrarlos en el lapso de una semana para que el taller comience a trabajar. Pero no es la realidad, hoy hay redes de compra de repuestos a través de empresas que nos facilitan la posibilidad de adquirir repuestos de cualquier proveedor del país. Se hace una licitación privada, se dispara el pedido de cotización de los repuestos y a quien tenga se le compra. Eso implica que algunos repuestos lleguen de Mar del Plata, otros de Bahía Blanca, más del sur o de más al norte y todo eso implica una logística que puede fallar. Las empresas sí o sí tienen que suministrar los repuestos y reparaciones”, destacó.

Y añadió: “También tenemos impedimentos con marcas que no ingresan los repuestos. Entonces, ahí nos encontramos en una disyuntiva, la opción acá es ofrecerle el dinero al cliente por si él lo quiere comprar por una vía alternativa, un desarmadero oficial o algo por el estilo y luego colocarlo o ponerlo a disposición del taller. No tenemos otra opción y si no es la espera, que a veces es 15, 20, 30 y hasta 60 días o más. Por ejemplo, las empresas alemanas no tienen plazo de entrega ni precios de cotizaciones, hay precios hoy, pero a corroborar y corregir cuando llegue la pieza y donde las concesionarias son las únicas vías de adquisición, algunas piezas no están en el país y hay que importarlas”.

Di Rito resaltó: “La prima recaudada deja de ser suficiente para cubrir la siniestralidad, que es tan alta, al igual que el precio de reparación, que inevitablemente el costo del seguro tiene que seguir al compás a lo que sube la suma asegurada”.

Por último, respecto a los valores que se manejan actualmente en el sector, el empresario dijo que reparar un vehículo nacional tras un siniestro mediano cuesta $2.500.000.