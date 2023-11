¿Cuántos olvidos tenés cotidianamente? 6 señales de alerta para acudir a un experto

Después de los 30, el cerebro reduce gradualmente su número de neuronas; un fenómeno que lleva a una memoria menos aguda en la vejez. Sin embargo, no siempre se relaciona con una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, ¿cómo diferenciar un olvido normal de uno patológico?

Ricardo Allegri, jefe de Neurología Cognitiva de Fleni explicó que “Los olvidos son la forma de inicio de la enfermedad de Alzheimer, pero son también normales en el sujeto que envejece. De allí la importancia de diferenciar lo que es uno normal de uno patológico”.

“Los olvidos (pérdida de memoria reciente) y las anomias (no recordar los nombres) son algunos de los cambios cognitivos típicos del envejecimiento”, señaló.

El doctor Michael Rosenbloom, neurólogo del Centro de Bienestar Cerebral y Memoria de Medicina de la Universidad de Washington, Estados Unidos dijo “aquí hay un hecho muy deprimente: comenzamos a perder neuronas a los 30 años”. Y “Con el tiempo, nos volvemos menos eficientes a la hora de aprender y recordar, y para mí, esto se debe al ciclo de la vida: cuando eres joven y estudiante, necesitas aprender más información y esos sistemas tienen que estar funcionando. Están a toda máquina, pero cuando envejeces, es menos crítico”, expresó

Asu vez, el doctor Allegri expuso: “Como todos los órganos de nuestro cuerpo, el cerebro se enfrenta a la senescencia, que es el progresivo descenso en la eficiencia biológica no atribuible a una enfermedad; la dificultad creciente en la posibilidad de adaptación del organismo; la fragilidad aumentada y la mayor susceptibilidad a contraer enfermedades”.

El jefe de Neurología Cognitiva de Fleni explicó: “En el olvido benigno, el sujeto no se acuerda de parte de una situación o una palabra y la recuerda posteriormente en forma espontánea o ante una ayuda”. “En el olvido patológico la persona no recuerda una situación completa que no recupera posteriormente”, indicó el médico.

El Instituto Nacional del Envejecimiento de Estados Unidos muestra ejemplos sobre el envejecimiento normal versus Alzheimer:

En el envejecimiento normal se dan situaciones como: Tomar una mala decisión de vez en cuando, olvidarse de hacer un pago mensual, no recordar qué día es y acordarse más tarde. A veces no saber qué palabra usar, perder cosas de vez en cuando.

En cambio, la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por: hacer juicios equivocados o tomar malas decisiones la mayor parte del tiempo, tener problemas para pagar las facturas mensuales; perder la pista de la fecha o la época del año, tener dificultad para mantener una conversación, perder cosas a menudo y no poder encontrarlas.

Con respecto a las señales de alerta se destacan:

Dificultad para aprender cosas nuevas, problemas para hacer y comprender cosas que antes eran fáciles. Olvidar conversaciones rápidamente, perderse en lugares familiares, repetir historias con frecuencia y cuando los seres queridos señalan que algo anda mal. Otros factores que influyen, por ejemplo, la pérdida de memoria relacionada con el embarazo.

Por último, es importante cuidar la salud en general para reducir el riesgo de pérdida problemática de memoria. El ejercicio regular y la alimentación nutritiva también son fundamentales ya que Cuidarse física y mentalmente puede ayudar a mantener la memoria y a evitar cualquier problema.