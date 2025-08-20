Cuatro auriazules, a la preselección U15 de ACBOS

El Club Atlético María Juana celebra la convocatoria de Santiago Caneva, Joaquín Colombo, Theo Fontanesi y Francisco Forte a la preselección U15 de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino (ACBOS). Los jóvenes formados en la cantera auriazul recibieron la citación para el entrenamiento del preseleccionado, con miras al Torneo Provincial U15 que se disputará en septiembre.

El combinado del Oeste es conducido por el entrenador Alejandro Spigare, junto al ayudante técnico Pablo Leurino y el preparador físico Manuel Favre, quienes evaluarán a los convocados en esta etapa inicial para definir la lista definitiva.

Desde la institución destacan el trabajo, el compromiso y la proyección de sus jugadores formativos, y acompañan a los cuatro representantes en este nuevo desafío competitivo.