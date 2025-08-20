Cuatro auriazules, a la preselección U15 de ACBOS

Inferiores

El Club Atlético María Juana celebra la convocatoria de Santiago Caneva, Joaquín Colombo, Theo Fontanesi y Francisco Forte a la preselección U15 de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino (ACBOS). Los jóvenes formados en la cantera auriazul recibieron la citación para el entrenamiento del preseleccionado, con miras al Torneo Provincial U15 que se disputará en septiembre.

El combinado del Oeste es conducido por el entrenador Alejandro Spigare, junto al ayudante técnico Pablo Leurino y el preparador físico Manuel Favre, quienes evaluarán a los convocados en esta etapa inicial para definir la lista definitiva.

Desde la institución destacan el trabajo, el compromiso y la proyección de sus jugadores formativos, y acompañan a los cuatro representantes en este nuevo desafío competitivo.

Te puede interesar

  • LA IMPORTANCIA DE LA OFICINA DE EMPLEO

    Dialogamos con Verónica Calvi quien está a cargo de la Oficina de Empleo de la Comuna de María Juana y desde donde gracias a cursos…

  • HISTORIA DE LA RADIO

    Ariel Kern es otra de las personas que forman parte de nuestra historia. Escuchá la nota que le hizo Mónica Barceló en la mañana de…

  • HISTORIA DE LA RADIO

    Marcela Bazán pasó por los micrófonos de la radio para contar como ella también forma parte de la historia de los 40 años de Radio…

  • HISTORIA DE LA RADIO

  • HISTORIA DE LA RADIO

    Florencia Pietnechuk fue una de las locutoras que comenzó a hablar al aire en nuestro medio. Aquí cuenta su historia junto a Mónica Barceló en…