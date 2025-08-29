Cuatro principios para recuperar la creatividad y vivir una vida más auténtica

La creatividad no es exclusiva de artistas: todos pueden desarrollarla en la vida cotidiana (captura de video)

En el nuevo episodio de su pódcast, la reconocida autora Mel Robbins dialogó con el músico Phil Cook —integrante de la banda folk Megafaun— sobre cómo cualquier persona puede reconectar con su creatividad en cualquier etapa de la vida. Lejos de ser un privilegio exclusivo de artistas o genios, ambos coincidieron en que la creatividad es una capacidad innata ligada al bienestar, la autenticidad y la intuición, y que recuperarla significa también construir una vida más plena y equilibrada.

Durante la conversación, Robbins y Cook compartieron cuatro principios esenciales para retomar el ingenio personal y aplicarlo en la vida cotidiana:

Desprenderse de las expectativas: dejar atrás prejuicios y comentarios limitantes que muchas veces arrastramos desde la infancia y que bloquean la expresión creativa. Bajar la autoexigencia: animarse a crear sin miedo al juicio externo, disfrutando del proceso y no solo del resultado final. Llevar la esencia personal al trabajo y la vida diaria: integrar gustos, pasiones y experiencias únicas en cada decisión, desde la profesión hasta lo cotidiano. Encontrar un santuario creativo: identificar espacios o rutinas que permitan expresarse con libertad, ya sea cocinar, caminar, escribir o simplemente detenerse a observar la naturaleza.

Cook explicó que la creatividad ayuda a afinar la intuición, comparándola con una cuerda de guitarra que debe buscar su tono exacto. Robbins, por su parte, subrayó que se manifiesta en pequeños actos del día a día, como elegir un color llamativo, preparar una comida diferente o animarse a usar la ropa que uno realmente disfruta.

Ambos coincidieron en que la creatividad no tiene que ver con la perfección ni con impresionar a otros, sino con escuchar la voz interior y vivir de acuerdo con lo que realmente importa. De esta manera, cualquier persona puede cultivar autenticidad, confianza y sentido, enriqueciendo no solo su propia vida sino también la de quienes la rodean.

Fuente: Infobae.com