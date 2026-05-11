“Cumbres Borrascosas” llega al Cine Club Sitaliana de María Juana

Lo ÚltimoLocales

La pantalla grande vuelve a encenderse este viernes en la Sociedad Italiana de María Juana con una nueva propuesta del tradicional Cine Club Sociedad Italiana. En esta oportunidad, se proyectará la película “Cumbres Borrascosas”, una intensa historia romántica y dramática basada en la reconocida obra literaria de Emily Brontë. La función será el viernes 15 de mayo a las 21:30 horas, en una sala calefaccionada preparada para disfrutar del mejor cine en pantalla grande.

La película, dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Margot Robbie, Jacob Elordi y Hong Chau, propone una mirada provocadora y apasional sobre la tormentosa relación entre Heathcliff y Catherine Earnshaw. El film combina romance, drama y una fuerte carga emocional, abordando temas como el deseo, la obsesión y la imposibilidad de soltar el pasado.

Desde la organización destacaron la importancia de continuar ofreciendo este tipo de propuestas culturales en la localidad, invitando a vecinos y amantes del cine a disfrutar de una experiencia diferente “en el cine… y en el cine”, como reza el clásico lema del Cine Club Sociedad Italiana. La entrada general tendrá un valor de 4000 pesos, mientras que los socios abonarán 3000 pesos.

Te puede interesar

  • CANCIÓN DE MARÍA JUANA

    Noelia Varela junto a Guillermo Stratta en 2008 le pusieron las voces a la Marcha de María Juana y pasó por el estudio de la…

  • DE MARIA JUANA AL CONICET

    Esteban Fornero es oriundo de María Juana y con solo 32 años es Ingeniero Ambiental miembro del CONICET. En diálogo con Mónica Barceló contó sobre…

  • ARBOL OFICIAL DE MARIA JUANA

    El Senador Provincial Alcides Calvo presentó un Proyecto de Ley que declara al PARAÍSO como árbol oficial de la localidad de María Juana, departamento Castellanos.…

  • DE COLOMBIA A MARÍA JUANA

    Aljadis Mejía es colombiana y vive en María Juana. Visitó el estudio de la radio para charlar con Mónica Barceló en Comunicándonos y contar su…

  • DE VISITA EN MARÍA JUANA

    https://youtu.be/CSGDnSbc6e4 Alvaro Trocca vive en Buenos Aires y pasó por la mañana de la radio para compartir su música y composiciones