“Cumbres Borrascosas” llega al Cine Club Sitaliana de María Juana

La pantalla grande vuelve a encenderse este viernes en la Sociedad Italiana de María Juana con una nueva propuesta del tradicional Cine Club Sociedad Italiana. En esta oportunidad, se proyectará la película “Cumbres Borrascosas”, una intensa historia romántica y dramática basada en la reconocida obra literaria de Emily Brontë. La función será el viernes 15 de mayo a las 21:30 horas, en una sala calefaccionada preparada para disfrutar del mejor cine en pantalla grande.

La película, dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Margot Robbie, Jacob Elordi y Hong Chau, propone una mirada provocadora y apasional sobre la tormentosa relación entre Heathcliff y Catherine Earnshaw. El film combina romance, drama y una fuerte carga emocional, abordando temas como el deseo, la obsesión y la imposibilidad de soltar el pasado.

Desde la organización destacaron la importancia de continuar ofreciendo este tipo de propuestas culturales en la localidad, invitando a vecinos y amantes del cine a disfrutar de una experiencia diferente “en el cine… y en el cine”, como reza el clásico lema del Cine Club Sociedad Italiana. La entrada general tendrá un valor de 4000 pesos, mientras que los socios abonarán 3000 pesos.