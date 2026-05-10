La Escuela Jardín Nº 1474 continúa impulsando la recolección solidaria de tapitas

La Escuela Jardín Nº 1474 continúa llevando adelante la campaña de recolección de tapitas plásticas para reciclar, una iniciativa solidaria que busca generar conciencia ambiental y colaborar con distintas instituciones.

La historia de “Tapitas de Amor” comenzó en el año 2010 con el objetivo de juntar tapitas para enviarlas al Hospital Garrahan, transformando un pequeño gesto cotidiano en una gran acción solidaria.

Con el paso de los años, el proyecto fue tomando distintos caminos, permitiendo intercambiar las tapitas por productos elaborados o colaborar con diferentes causas e instituciones a través del reciclado.

Actualmente, en María Juana existen tres puntos de recolección donde los vecinos pueden acercar sus tapitas: el Jardín Nº 1474, la Comuna local y la Plaza San Martín.

Desde la organización informaron que en esta oportunidad las tapitas serán enviadas a Sastre Plast, donde serán reutilizadas para distintos fines vinculados al reciclaje y la producción sustentable.

La invitación continúa abierta para toda la comunidad: guardar las tapitas y acercarlas a cualquiera de los centros de recolección, colaborando así con una propuesta solidaria y ambiental que sigue creciendo año tras año.