“Un Espacio para Todos” continúa promoviendo inclusión y aprendizaje a través del deporte

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En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Joaquín Elgotas sobre las actividades que lleva adelante junto a los chicos de la institución, destacando especialmente el Taller de Educación Física que se desarrolla semanalmente.

Durante cada encuentro, los participantes realizan actividades vinculadas al movimiento, la coordinación, el trabajo en equipo y la recreación, en un ambiente pensado para fomentar la participación y el desarrollo personal. A través del juego y diferentes dinámicas, el espacio busca fortalecer habilidades motrices y sociales, promoviendo además valores como el compañerismo y la integración.

Desde la Asociación Civil Un Espacio para Todos remarcaron la importancia de seguir generando propuestas inclusivas donde el aprendizaje, el compartir y la diversión vayan siempre de la mano, brindando herramientas y contención a cada uno de los chicos que forman parte de la institución.

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