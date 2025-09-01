Curso de Manipulación de Alimentos en María Juana

Locales

El Área ASSAL María Juana informa que se llevará a cabo un nuevo curso de capacitación para la obtención o renovación del Carnet de Manipulador de Alimentos, requisito fundamental para todas aquellas personas que trabajan en el rubro alimenticio.

Las jornadas de formación se dictarán el miércoles 10 de septiembre y el jueves 11 de septiembre, a partir de las 19:30 horas, en la Casa del Bicentenario. El costo de inscripción es de $10.000.

Este carnet, emitido por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL), es indispensable para garantizar la correcta manipulación de los alimentos y asegurar la inocuidad en los establecimientos gastronómicos, comercios y servicios vinculados a la alimentación.

👉 Los interesados pueden inscribirse comunicándose al teléfono 3406 – 431670.

