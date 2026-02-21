Curso de Perito Clasificador de Granos: capacitación con título oficial y amplia salida laboral

En la mañana de la radio dialogamos con Oscar Lorenzatti, quien brindó detalles sobre el curso de Perito Clasificador de Granos, una propuesta de formación con título oficial y rápida salida laboral.

Lorenzatti explicó que se trata de una carrera corta, pensada para quienes buscan capacitarse en el sector agroindustrial con una modalidad accesible: una clase semanal nocturna, lo que permite compatibilizar el estudio con el trabajo. Destacó además el amplio campo laboral que ofrece esta especialización, especialmente en una región donde la actividad agropecuaria ocupa un rol central.

Los interesados pueden solicitar información al WhatsApp 3564 602228 (Gonzalo) o consultar en redes sociales bajo el nombre “Capacitación en Granos”.

Asimismo, se anunció una charla informativa en la Escuela Técnica N°475 de San Jorge, que se realizará el sábado 28 de febrero a las 15:30 horas, destinada a quienes deseen conocer más sobre la propuesta académica y las posibilidades que brinda esta formación profesional.

