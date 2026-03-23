Da Costa lidera el doblete de Jaguar en un vibrante E-Prix de Madrid

Antonio Félix da Costa logró una actuación perfecta con el PIT BOOST en su camino hacia la victoria en la primera carrera de la Fórmula E en Madrid, liderando sobre su compañero de equipo Mitch Evans para un doblete de Jaguar TCS Racing, apenas por delante del Porsche de Pascal Wehrlein.

MADRID, SPAIN – MARCH 21: Race winner Antonio Felix da Costa of Portugal and Jaguar TCS Racing celebrates on the podium during the Madrid E-Prix, Round 6 of the 2026 FIA Formula E World Championship at Circuito del Jarama on March 21, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Malcolm Griffiths/LAT Images)

Las tribunas y los alrededores del Circuito de Madrid Jarama estuvieron colmados, y los aficionados —así como el rey Felipe VI, que también estuvo presente— disfrutaron de una carrera que ya es un clásico instantáneo, con da Costa liderando a Evans, Wehrlein y el CUPRA KIRO de Ticktum en la línea de meta, separados por menos de un segundo.

Da Costa había partido tercero y fue el primero en entrar a boxes para su parada en la vuelta 12. Empujó durante las vueltas siguientes para activar el ATTACK MODE en la parte final, equiparándose a sus rivales en la punta mientras se resolvían las paradas de PIT BOOST.

Eso preparó un verdadero sprint hasta la meta, con los espejos de da Costa llenos del veloz CUPRA KIRO de Ticktum en la carrera de casa para la marca española. El británico realizó un movimiento espectacular por el exterior sobre Wehrlein mientras los cuatro primeros se disputaban las posiciones en la vuelta 21, con Evans siguiendo para colocarse tercero en la chicana final.

Evans luego vio su oportunidad y superó a Ticktum para ir a la caza de la victoria contra su compañero de equipo da Costa. El neozelandés pensó que tenía el triunfo en sus manos, pero no logró concretar la maniobra, con da Costa ubicando su Jaguar en todos los lugares correctos para mantenerse al frente y sellar victorias consecutivas con su nuevo equipo tras el éxito de Yeda el mes pasado.

Wehrlein superó a Ticktum por la tercera posición cuando el piloto de KIRO intentó un último ataque sobre los Jaguar, aunque Ticktum y CUPRA KIRO igualmente quedaron muy satisfechos con el cuarto lugar.

Edoardo Mortara (Mahindra) completó el top cinco, con el equipo mostrando un buen ritmo, mientras que su compañero Nyck de Vries comprometió su propia carrera tras un toque con Wehrlein que luego fue sancionado.

Sébastien Buemi (Envision Racing) terminó sexto tras una buena remontada final. Jake Dennis (Andretti) y Nico Müller (Porsche) finalizaron séptimo y octavo, con Pepe Martí —líder en las primeras vueltas para alegría del público local— sumando puntos con el noveno lugar. Joel Eriksson (Envision Racing) completó los diez primeros.

Todo esto deja a Pascal Wehrlein al frente del campeonato de pilotos, con 11 puntos de ventaja sobre Mortara. Da Costa asciende al cuarto lugar.

Jaguar se acerca a Porsche en los campeonatos de equipos y fabricantes: ahora está a solo cuatro puntos en el primero y a tres en el segundo.

La categoría se dirige ahora a Berlín para las rondas 7 y 8 del Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E los días 2 y 3 de mayo.

Así se desarrolló la carrera del E-Prix de Madrid:

Nick Cassidy, autor de la pole position, mantuvo el liderato al pasar por la curva 1, con de Vries y da Costa acomodándose detrás en la subida. Ticktum avanzó del noveno al quinto lugar, presionando al Porsche oficial con su CUPRA KIRO.

En la vuelta 3, en la horquilla, de Vries tocó la parte trasera del Porsche de Wehrlein, lanzando su Mahindra al aire y dañando su alerón delantero. Aun así, logró continuar en quinta posición, perdiendo solo un par de lugares frente a Guenther y su compañero Mortara.

Ticktum había llegado al segundo lugar detrás de Cassidy antes de caer por detrás de Wehrlein al final de la vuelta 3 en la chicana final. El británico, sin embargo, se mostró fuerte en el inicio y recuperó la posición una vuelta después, intercambiando lugares en cada giro.

En la vuelta 5, Felipe Drugovich (Andretti) fue el primero en activar su ATTACK MODE obligatorio de 50 kW con tracción total, con seis minutos disponibles. Al finalizar ese impulso, el brasileño había escalado hasta el liderato en la vuelta 8 en la curva 9, en una gran actuación.

Ese incidente inicial fue considerado culpa de de Vries, quien recibió una penalización de cinco segundos por el contacto con Wehrlein.

Drugovich lideraba por delante de Cassidy, Wehrlein, Ticktum, da Costa, Mortara y Martí —con ATTACK—, mientras que Guenther, Dennis y Nato completaban el top 10 en la vuelta 9. Una vuelta después, Martí aprovechó su ATTACK restante para colocarse en cabeza, para alegría del público local, por delante de Cassidy y Ticktum.

Las ventanas de PIT BOOST se abrieron en la vuelta 11, y al final de esa vuelta un grupo de coches liderado por da Costa entró en boxes.

En la vuelta 13, di Grassi tomó el liderato cuando su ATTACK MODE llegó a su fin. El líder virtual tras el PIT BOOST parecía ser da Costa. Habría que esperar a que el resto del pelotón completara su impulso de energía de 30 segundos para ver cómo quedaban las posiciones.

Y en la vuelta 15, todo se desarrolló como se esperaba. Da Costa tomó el liderato en la vuelta 16 cuando los demás pilotos pasaron por boxes. Sin embargo, un uso oportuno del ATTACK MODE permitió a Guenther colocarse primero con 10 segundos restantes de su impulso de 50 kW con tracción total.

Los diez primeros optaron por activar su ATTACK MODE en la parte final. Da Costa se emparejó con Buemi, que había ascendido al segundo lugar en la vuelta 19, con Müller, Wehrlein, Cassidy, Ticktum, Mortara, Evans, Nato y Guenther completando el top 10.

A falta de tres vueltas, parecía que la victoria estaba en manos de da Costa, con energía disponible, superposición de ATTACK MODE y la mejor posición al frente.

Fue un sprint frenético hasta la meta con cinco coches en un mismo plano. Ticktum realizó un espectacular adelantamiento por el exterior sobre Wehrlein en la vuelta 21 para colocarse segundo, con Evans siguiendo para ser tercero en la chicana final.

Evans luego superó por el exterior al CUPRA KIRO en el peralte de la horquilla para consolidar provisionalmente el doblete de Jaguar.

El neozelandés intentó la misma maniobra una vuelta después por el liderato sobre su compañero, pero da Costa resistió para llevarse una victoria vibrante.