Damián Colombo se consagró Campeón Anual del Tour Santafesino de Footgolf

El jugador Damián Colombo cerró un año excepcional al consagrarse Campeón Anual del Tour Santafesino de Footgolf, certamen organizado por Santa Fe Footgolf y que reúne a los mejores exponentes de la disciplina en la provincia. Con una temporada consistente, marcada por podios y actuaciones sólidas en cada una de las fechas, Colombo alcanzó el puntaje necesario para quedarse con el título mayor del 2025.

A lo largo del año, el flamante campeón supo ubicarse entre los mejores en distintos escenarios, con participaciones sobresalientes que incluyeron una segunda posición general en el Campo Timbó Golf Club y triunfos en su categoría, consolidando su liderazgo y regularidad en el circuito.

Además del logro de Colombo, el 2025 dejó una notable presencia mariajuanense dentro del Tour Santafesino, ya que varios jugadores de María Juana participaron tanto del torneo como del campeonato anual, obteniendo excelentes resultados y destacándose en diversas categorías. Su compromiso, crecimiento deportivo y competitividad aportaron un valioso protagonismo a la localidad dentro del calendario provincial.

Desde la organización celebraron el gran nivel del tour y felicitaron especialmente a Colombo por el título anual, al igual que a todos los competidores que hicieron de la temporada un año histórico para el footgolf santafesino.