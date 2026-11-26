Damián González vivió un fin de semana inolvidable junto a Club Atlético Florida de Plaza Clucellas. El delantero logró el ascenso a la Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol y se consagró campeón de la Zona Sur de la Primera B, tras vencer a Sportivo Santa Clara, en un resultado que coronó una gran temporada.

En Show Deportivo, por Radio María Juana, charlamos con González, uno de los máximos goleadores del torneo, quien compartió sus sensaciones tras alcanzar uno de los objetivos más importantes de su carrera deportiva.

La victoria frente a Sportivo Santa Clara no solamente significó el regreso de Florida a la máxima categoría del fútbol liguista, sino que también tuvo un significado muy especial para el futbolista: había anunciado que ese sería su último partido, y decidió cerrar su etapa dentro de las canchas con el mayor logro deportivo que podía alcanzar junto al equipo.

El ascenso, el campeonato y la posibilidad de despedirse jugando y siendo protagonista de una campaña destacada marcaron un cierre cargado de emociones para González, que dejó su huella en el camino de Florida hacia la Primera A.

Una historia que tuvo el final soñado: campeón, ascenso y despedida dentro de una cancha de fútbol.