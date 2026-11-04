Romina Macari repasó el crecimiento del patín de Talleres y anticipó los próximos desafíos

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En la mañana de Radio María Juana, charlamos con Romina Macari, profesora de patín del Club Atlético Talleres, quien lleva tres años al frente de la disciplina y compartió un balance de su trabajo, las actividades realizadas durante 2026 y los proyectos a futuro.

Durante la entrevista, Romina contó cómo fue creciendo el patín de Talleres a lo largo de estos años, tanto en la cantidad de participantes como en las experiencias y propuestas que se fueron sumando.

La profesora también repasó los eventos y las actividades que llevaron adelante durante este 2026, un año en el que continuaron trabajando para fortalecer la disciplina y brindarles a las patinadoras nuevas oportunidades de aprendizaje y participación.

Además, se refirió a cómo continúa el trabajo de cara al futuro, con nuevos objetivos y el compromiso de seguir acompañando el desarrollo de cada una de las deportistas.

Con tres años de recorrido en el club, Romina Macari destacó el camino realizado junto a las patinadoras y la importancia de seguir creciendo, compartiendo experiencias y construyendo nuevos desafíos para el patín de Talleres.