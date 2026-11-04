Romina Macari repasó el crecimiento del patín de Talleres y anticipó los próximos desafíos

En la mañana de Radio María Juana, charlamos con Romina Macari, profesora de patín del Club Atlético Talleres, quien lleva tres años al frente de la disciplina y compartió un balance de su trabajo, las actividades realizadas durante 2026 y los proyectos a futuro.

Durante la entrevista, Romina contó cómo fue creciendo el patín de Talleres a lo largo de estos años, tanto en la cantidad de participantes como en las experiencias y propuestas que se fueron sumando.

La profesora también repasó los eventos y las actividades que llevaron adelante durante este 2026, un año en el que continuaron trabajando para fortalecer la disciplina y brindarles a las patinadoras nuevas oportunidades de aprendizaje y participación.

Además, se refirió a cómo continúa el trabajo de cara al futuro, con nuevos objetivos y el compromiso de seguir acompañando el desarrollo de cada una de las deportistas.

Con tres años de recorrido en el club, Romina Macari destacó el camino realizado junto a las patinadoras y la importancia de seguir creciendo, compartiendo experiencias y construyendo nuevos desafíos para el patín de Talleres.