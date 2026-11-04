Federico Colombo repasó la actualidad deportiva e institucional de Talleres

El presidente del Club Atlético Talleres, Federico Colombo, visitó los estudios de Show Deportivo para compartir una charla sobre el presente de la institución, el desarrollo de sus disciplinas deportivas y los proyectos que lleva adelante la comisión directiva.

Durante la entrevista, Colombo realizó un repaso de la actualidad deportiva del club, destacando el trabajo que se desarrolla en las distintas disciplinas y el compromiso de quienes forman parte de la institución.

Además, se refirió a la actividad institucional, el funcionamiento de la comisión directiva y las iniciativas que buscan acompañar el crecimiento de Talleres, tanto en lo deportivo como en lo social.

La charla permitió conocer de cerca el trabajo que se realiza desde la conducción del club y los desafíos que enfrenta la institución para continuar fortaleciendo sus actividades y acompañando a sus deportistas.