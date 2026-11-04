Osvaldo “Vadi” Ferrato invitó a disfrutar de una nueva noche de cine en la Sociedad Italiana

En la mañana de Radio María Juana, charlamos con Osvaldo “Vadi” Ferrato, referente del Cine Club de la Sociedad Italiana, quien compartió detalles de una nueva propuesta cinematográfica que se realizará esta noche en la institución, con entrada a la gorra.

La película elegida para esta ocasión es “La lengua de las mariposas”, una producción española que invita a reflexionar sobre la amistad, la educación y las consecuencias de la intolerancia.

La actividad forma parte de la iniciativa “Otro cuento… hecho película”, organizada junto al taller de lectura de la Biblioteca Popular María Juana, Media Nuez y Casa de Libros.

Una historia que invita a reflexionar

Ambientada en España, en 1936, la película cuenta la historia de Moncho, un niño que comienza a descubrir el mundo de la mano de don Gregorio, su maestro. A través de ese vínculo, el pequeño aprende sobre la naturaleza, la literatura y la vida.

Sin embargo, el contexto político y la creciente tensión social comienzan a poner en peligro esa relación, en una historia que aborda la amistad y el impacto de la intolerancia.

La propuesta invita a compartir una noche de cine y literatura, en un espacio que busca generar encuentros culturales y acercar al público a grandes historias de la pantalla.

La función se realizará en la Sociedad Italiana de María Juana, con entrada a la gorra, para que toda la comunidad pueda participar de esta nueva propuesta del Cine Club.