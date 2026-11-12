Un informe revela que el 80% de las publicaciones sobre Javier Milei en X proviene de cuentas automatizadas

Un estudio sobre la conversación digital en torno al presidente Javier Milei encendió el debate sobre el funcionamiento de las redes sociales y el peso que tienen las cuentas automatizadas en la construcción de opiniones políticas. Según un relevamiento de la consultora cordobesa Reputación Digital, ocho de cada diez publicaciones sobre el mandatario en X (antes Twitter) fueron realizadas por cuentas con comportamientos compatibles con bots.

El trabajo, titulado “¿Se le acabó el aura a Milei?”, analizó más de 326.000 publicaciones durante un período de dos meses, comprendido entre el 5 de septiembre y el 4 de noviembre de 2026. La investigación fue realizada mediante Sapiens, una plataforma de escucha y análisis de conversaciones digitales. El Destape+1

De acuerdo con los resultados difundidos, por cada 100 publicaciones sobre el Presidente, 80 correspondieron a cuentas identificadas por su comportamiento como bots, ocho a perfiles clasificados como trolls y solamente 12 a usuarios considerados reales.

Estos datos muestran una conversación digital en la que la actividad automatizada tiene un peso muy importante en la cantidad de mensajes publicados. Sin embargo, el volumen de posteos no necesariamente se traduce en influencia o alcance: el estudio señala que las cuentas identificadas como bots concentraron apenas el 1,3% del alcance medido, mientras que los usuarios reales reunieron el 89%. InfoPlatense+1

La defensa oficialista y la circulación de contenidos

Uno de los aspectos más llamativos aparece al analizar exclusivamente las publicaciones favorables al Presidente. De acuerdo con el relevamiento, el 76% de esos mensajes fue generado por cuentas identificadas como bots, el 8% por trolls y alrededor del 15% por cuentas reales (las cifras presentan una pequeña diferencia por redondeo).

El estudio también observó el comportamiento de los reposteos. Según los datos difundidos, los trolls, tanto oficialistas como opositores, fueron responsables del 58% de las republicaciones, lo que evidencia el papel de la militancia digital organizada en la circulación de contenidos políticos. newsdigitales.com+2

Para realizar la clasificación, la consultora utilizó herramientas que analizan la frecuencia de publicación, los horarios de actividad, la repetición de mensajes y las interacciones entre cuentas. Es importante aclarar que la categoría de troll no necesariamente implica una cuenta automatizada: el informe la utiliza para identificar perfiles administrados por personas que participan de manera organizada en campañas de difusión.

Mucho ruido, pero poco alcance

Otro dato relevante es la diferencia entre la cantidad de publicaciones y su capacidad de llegar a otros usuarios. Aunque los bots generaron el 80% de los mensajes analizados, su alcance estimado fue de apenas el 1,3%. En cambio, las cuentas reales concentraron el 89% del alcance.

Esto plantea una diferencia importante entre el volumen de conversación que se observa en una red social y la opinión de las personas que integran la sociedad. La cantidad de publicaciones no necesariamente representa el nivel de apoyo o rechazo que existe entre los ciudadanos.

El propio informe advierte que las redes sociales no pueden considerarse una representación directa de la opinión pública, especialmente cuando una parte importante de la conversación está protagonizada por cuentas automatizadas. newsdigitales.com+1

¿Quién realizó el estudio y dónde consultar la información?

El relevamiento fue elaborado por la consultora cordobesa Reputación Digital, dirigida por José Norte Sosa, mediante su plataforma Sapiens. Los resultados fueron difundidos durante los primeros días de noviembre y también fueron compartidos públicamente por el politólogo Mario Riorda y el periodista Hugo Alconada Mon.

La fuente periodística que desarrolla con mayor detalle los resultados es: