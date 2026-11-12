Martín Fierro: la obra de José Hernández que se convirtió en un símbolo de la identidad argentina

Pocas obras literarias lograron representar tan profundamente la historia, las costumbres y las contradicciones de la sociedad argentina como el Martín Fierro. Escrito por José Hernández durante el siglo XIX, este poema gauchesco se convirtió en una de las expresiones más importantes de la literatura nacional y en una referencia fundamental para comprender la vida del gaucho, sus valores y las injusticias que atravesó.

La obra está compuesta por dos partes: El gaucho Martín Fierro, publicada en 1872, y La vuelta de Martín Fierro, que apareció en 1879. A través de sus versos, Hernández construyó la historia de un hombre de campo que representa las dificultades que enfrentaban miles de gauchos en una época de profundas transformaciones políticas, económicas y sociales. Argentina+1

José Hernández, el escritor que le dio voz al gaucho

José Hernández nació el 10 de noviembre de 1834 en la provincia de Buenos Aires. Fue periodista, escritor y político, y durante gran parte de su vida estuvo vinculado con los debates sobre la organización nacional y la situación de los sectores rurales.

Conocía de cerca la vida de campo y las costumbres gauchas. Esa experiencia, sumada a su actividad política y periodística, influyó en la creación de su obra más reconocida.

En el Martín Fierro, Hernández buscó darle protagonismo a un sector social que muchas veces era marginado y señalado por las autoridades. El gaucho aparecía frecuentemente asociado con la delincuencia o la falta de disciplina, pero el escritor propuso otra mirada: la de un hombre que defendía su libertad, sus costumbres y su forma de vida frente a un sistema que muchas veces lo perseguía.

La historia de Martín Fierro: injusticia, destierro y libertad

El protagonista es un gaucho trabajador que vive tranquilamente con su familia, hasta que es obligado a incorporarse al ejército para prestar servicio en los fortines de la frontera.

Allí atraviesa situaciones de abandono, maltrato y explotación. Lejos de su hogar, sin recibir las condiciones prometidas y sometido a una realidad injusta, decide escapar y regresar a su rancho.

Sin embargo, al volver descubre que su familia ya no está y que su antigua vida ha desaparecido. Su casa fue abandonada y sus seres queridos debieron tomar caminos diferentes para sobrevivir.

Despojado de todo aquello que le daba sentido a su existencia, Martín Fierro se convierte en un gaucho perseguido por la justicia. En ese contexto aparece Cruz, otro personaje fundamental de la historia, quien decide acompañarlo y compartir su destino.

Ambos terminan cruzando la frontera para internarse en territorio indígena, buscando escapar de una sociedad que consideran injusta.

La vuelta de Martín Fierro: una nueva mirada sobre la sociedad

Siete años después de la primera publicación, José Hernández presentó La vuelta de Martín Fierro, la segunda parte de la obra.

En esta continuación, el protagonista regresa a la sociedad y se reencuentra con sus hijos, después de haber atravesado numerosas experiencias. La historia adquiere un tono diferente: aparecen reflexiones sobre la familia, la educación, el trabajo, la convivencia y la necesidad de transmitir conocimientos a las nuevas generaciones.

Uno de los momentos más recordados de esta segunda parte es el conjunto de consejos que Martín Fierro brinda a sus hijos. Allí aparecen algunas de las enseñanzas más conocidas de la literatura argentina, vinculadas con la prudencia, la amistad, la honestidad y la importancia de la palabra.

Entre sus versos más recordados se encuentra:

«Los hermanos sean unidos,

porque ésa es la ley primera;

tengan unión verdadera

en cualquier tiempo que sea,

porque si entre ellos pelean,

los devoran los de ajuera».

Una obra que retrató la realidad de una época

Más allá de la historia de su protagonista, el Martín Fierro constituye un retrato de la Argentina del siglo XIX. Sus páginas permiten conocer las costumbres rurales, las formas de trabajo, las reuniones en las pulperías, las payadas, la relación con los caballos y la importancia de la familia y la comunidad.

También presenta una fuerte crítica social. Hernández expone los abusos de poder, el reclutamiento forzoso, la discriminación y las dificultades que enfrentaban los gauchos para conservar su libertad y sus medios de subsistencia.

La obra se inscribe dentro de la literatura gauchesca, un género que utiliza la voz y las expresiones propias del hombre de campo para construir relatos y poemas sobre su realidad.

Su importancia fue creciendo con el paso del tiempo. Intelectuales y escritores argentinos comenzaron a reconocerla como una de las grandes expresiones de la cultura nacional. Incluso fue traducida a numerosos idiomas y estudiada en diferentes países.

El legado del Martín Fierro en la cultura argentina

Con el paso de las generaciones, muchos de sus versos dejaron de pertenecer exclusivamente al ámbito literario para incorporarse al lenguaje cotidiano. Frases y enseñanzas de la obra todavía se utilizan para hablar de la amistad, la justicia, la solidaridad, la prudencia y la experiencia de vida.

El personaje de Martín Fierro también trascendió los libros y llegó al cine, el teatro, la música, las artes plásticas y distintas expresiones populares.

Su figura se convirtió en una representación del gaucho argentino y en un símbolo de una parte importante de nuestra historia cultural.

No se trata solamente de la aventura de un hombre de campo, sino de una obra que invita a reflexionar sobre la libertad, la desigualdad, la identidad y el lugar de los sectores populares en la construcción de una sociedad.

A más de 150 años de su primera publicación, el Martín Fierro continúa siendo una lectura fundamental para acercarse a las raíces culturales de nuestro país y comprender por qué la figura del gaucho ocupa un lugar tan importante en la tradición argentina.