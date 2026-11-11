Estudiantes de María Juana participaron de un taller sobre separación de residuos y compostaje

En la Casa del Bicentenario se llevó adelante un taller de capacitación sobre separación de residuos en origen y compostaje, destinado a alumnos de 6.º y 7.º grado de las escuelas primarias de María Juana.

La actividad se desarrolló en el marco de una iniciativa impulsada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe y estuvo a cargo de Marcelo Bergellini, quien compartió conocimientos y herramientas para fomentar hábitos sustentables y fortalecer el compromiso con el cuidado del ambiente.

Durante el encuentro se abordaron dos prácticas fundamentales para reducir el impacto ambiental de los residuos que generamos diariamente: la separación en origen, que permite clasificar los materiales para facilitar su recuperación y reciclado, y el compostaje, un proceso natural mediante el cual los residuos orgánicos se transforman en abono que puede utilizarse para mejorar la calidad del suelo.

La propuesta estuvo especialmente dirigida a estudiantes de los últimos años de la escuela primaria, buscando incorporar conocimientos y hábitos ambientales desde edades tempranas, para que puedan trasladarlos también a sus hogares y comunidades.

Este tipo de iniciativas permiten comprender que el cuidado del ambiente comienza con pequeñas acciones cotidianas y que la educación ambiental cumple un papel fundamental en la construcción de comunidades más responsables y comprometidas con la sustentabilidad.