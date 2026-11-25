En la mañana de Comunicándonos charlamos con Romina Macari, profesora de patín de Club Atlético Talleres, quien brindó detalles del festival que se realizará el próximo sábado 28 de noviembre, a partir de las 20:30 horas.

La propuesta marcará el cierre de un año de mucho trabajo para la disciplina, con aprendizajes, entrenamientos, competencias y muy buenos resultados para las patinadoras que forman parte de la institución.

Durante el encuentro, las alumnas tendrán la oportunidad de mostrar sobre la pista todo lo aprendido a lo largo de la temporada, en una noche especial que permitirá compartir con familiares, amigos y la comunidad el crecimiento alcanzado durante el año.

El festival será también una ocasión para reconocer el esfuerzo de las deportistas, el acompañamiento de las familias y la dedicación de quienes trabajan diariamente para seguir fortaleciendo el patín en Club Atlético Talleres.

La invitación está abierta a toda la comunidad para acompañar esta celebración y disfrutar de una noche donde el deporte, la música y la pasión por el patín serán protagonistas.