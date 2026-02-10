Danilo Beltramo recordó en la radio la historia de la pileta del Club Atlético María Juana

En la mañana de la radio visitó el estudio Danilo Beltramo, uno de los principales impulsores de la pileta del Club Atlético María Juana, quien compartió un emotivo repaso por la historia de este importante espacio recreativo y deportivo de la institución.

Durante la charla, Danilo contó cómo surgió la idea de construir la pileta, el contexto en el que comenzó a gestarse el proyecto y el enorme trabajo realizado para poder concretarlo. Además, recordó detalles de la inauguración, los esfuerzos colectivos y el compromiso de dirigentes, colaboradores y socios que hicieron posible que el club cuente con una infraestructura que hoy es disfrutada por toda la comunidad.

La entrevista completa puede escucharse en el programa “Comunicándonos”, donde Danilo Beltramo revive anécdotas, desafíos y momentos clave de una obra que marcó un antes y un después en la vida social del Club Atlético María Juana.