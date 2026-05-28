La doctora Laura Allasia habló sobre la gripe A y brindó recomendaciones para prevenir contagios

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con la doctora Laura Allasia, directora del SAMCo María Juana, quien brindó información importante sobre la gripe A, una enfermedad respiratoria que suele incrementarse durante los meses de bajas temperaturas.

Durante la entrevista, Allasia explicó que la gripe A es altamente contagiosa y se transmite principalmente a través de las gotas que se expulsan al toser, estornudar o incluso hablar, además del contacto con superficies contaminadas. Por este motivo, remarcó la importancia de tomar medidas preventivas para evitar la propagación del virus.

Entre las principales recomendaciones, destacó el lavado frecuente de manos, ventilar los ambientes, cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar y evitar compartir objetos personales. También aconsejó prestar atención a síntomas como fiebre alta, dolor de garganta, congestión, tos, dolores musculares y decaimiento general.

La directora del SAMCo María Juana señaló además que las personas con factores de riesgo, adultos mayores, embarazadas y niños pequeños deben extremar los cuidados y mantener al día la vacunación antigripal.

Finalmente, Allasia pidió a la comunidad actuar con responsabilidad y realizar una consulta médica ante síntomas persistentes o cuadros respiratorios importantes, para evitar complicaciones y reducir los contagios dentro de la población.