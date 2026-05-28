El Turismo del Centro Santafesino llega a María Juana con un gran espectáculo en el Autódromo Atilio Serre

El próximo 30 y 31 de mayo, la localidad de María Juana volverá a vivir un fin de semana a pura velocidad con una nueva fecha del Turismo del Centro Santafesino, que se presentará en el tradicional Autódromo Atilio Serre.

Como sucede en cada competencia, las distintas categorías prometen brindar un espectáculo único para todos los amantes del automovilismo, convocando a pilotos, equipos y fanáticos de toda la región.

La programación contará con la presencia de los siempre competitivos Buggy Renault, la Fórmula Renault Santafesina, cinco categorías de karting y los históricos TC 47, que continúan siendo una de las grandes atracciones del público por el sonido, la velocidad y la emoción que generan en cada carrera.

El evento se perfila nuevamente como una gran propuesta para disfrutar en familia, combinando deporte motor, adrenalina y el tradicional ambiente fierrero que caracteriza al Turismo del Centro Santafesino.

Durante las jornadas del viernes 30 y sábado 31 de mayo, el Autódromo Atilio Serre será escenario de entrenamientos, clasificaciones y competencias que prometen mantener la emoción en pista de principio a fin.

María Juana se prepara así para recibir otra gran fiesta del automovilismo regional, con un espectáculo que año tras año sigue creciendo y convocando a un importante marco de público.