“De la pantalla al corazón”: charla para padres sobre tecnología y emociones

En el marco de la 2° Jornada de Cooperativismo, la Cooperativa Escolar “Esfuerzo y Responsabilidad Ltda.” invita a las familias de toda la comunidad a participar de una charla especialmente destinada a padres.

Bajo el título “De la pantalla al corazón: tecnología y emociones”, el encuentro propone reflexionar sobre los sentimientos y emociones que atraviesan a los adolescentes frente al uso de la tecnología y su impacto en la vida familiar.

La charla estará a cargo de Carlos Sigvard y se desarrollará el jueves 20 de agosto, a las 14 horas, en el SUM de la EESOPI N° 2040 “Santa María de los Ángeles”.

Será un espacio de encuentro y reflexión para compartir herramientas que permitan acompañar de una mejor manera la crianza de nuestros adolescentes en el mundo actual.

La actividad es organizada por la Cooperativa Escolar “Esfuerzo y Responsabilidad Ltda.”, en el marco de esta segunda Jornada de Cooperativismo.