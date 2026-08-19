El Turismo del Centro Santafesino vuelve a María Juana el 22 y 23 de agosto

El próximo sábado 22 y domingo 23 de agosto, María Juana será nuevamente escenario de una gran jornada de automovilismo con la llegada del Turismo del Centro Santafesino (TCS).

La actividad se desarrollará con la participación de distintas categorías, ofreciendo un fin de semana cargado de velocidad y adrenalina para los amantes del deporte motor.

En esta oportunidad, estarán presentes las categorías Kart, Buggy y Fórmula Renault, que serán protagonistas de las distintas competencias durante ambas jornadas.

El regreso del TCS al circuito de María Juana representa una nueva oportunidad para disfrutar del automovilismo regional y acompañar a los pilotos que llegarán desde distintos puntos de la provincia para ser parte de esta fecha.

María Juana se prepara para vivir otro fin de semana a pura velocidad.