Eustolia licita la adquisición de ripio para el mejoramiento de caminos rurales

La Comuna de Eustolia lanzó la Licitación Pública Nacional N° 01/2026 para la adquisición de ripio destinado a la ejecución de la obra “Ripiado de caminos rurales”, en el marco del Programa Caminos Productivos, financiado junto al Ministerio de Desarrollo Productivo del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

El objetivo de la convocatoria es adquirir los materiales e insumos necesarios para avanzar con el mejoramiento de la infraestructura vial rural del distrito, una obra considerada fundamental para fortalecer la conectividad y acompañar el desarrollo productivo de la región.

El valor del pliego es de $100.000 y las ofertas deberán presentarse en la sede comunal de Eustolia, ubicada en Zona Rural s/n, hasta el viernes 28 de agosto de 2026 a las 9:00 horas.

Ese mismo día, a las 9:15 horas, se realizará el acto de apertura de sobres en la sede comunal, con la presencia de las autoridades y de la Comisión de Preadjudicación, encargada de evaluar las propuestas recibidas.

La comisión estará integrada por representantes de las áreas administrativa, de infraestructura y de asesoría contable de la Comuna.

Para adquirir los pliegos o realizar consultas técnicas, los interesados pueden acercarse a las oficinas comunales o comunicarse a través de los canales oficiales de la Comuna de Eustolia.