Quedaron definidos los días y horarios para los partidos del próximo fin de semana

En la sesión del Consejo Directivo quedaron confirmados los días y horarios de los encuentros correspondientes a las divisiones superiores que se disputarán durante el próximo fin de semana.

La actividad comenzará el viernes 21 de agosto, mientras que la mayor cantidad de partidos se jugará el domingo 23.

VIERNES 21 DE AGOSTO

Sportivo Santa Clara vs. San Martín de Angélica: 20:30 Reserva y 22:00 Primera.

20:30 Reserva y 22:00 Primera. Deportivo Susana vs. Independiente San Cristóbal: 20:30 Reserva y 22:00 Primera.

20:30 Reserva y 22:00 Primera. Belgrano de San Antonio vs. Juventud Unida: 20:30 Reserva y 22:00 Primera, en cancha de Sportivo Roca.

DOMINGO 23 DE AGOSTO

Todos los encuentros tendrán como horario de Reserva las 14:00 y de Primera División las 15:30:

9 de Julio vs. Argentino Quilmes.

Brown de San Vicente vs. Sportivo Roca.

Sp. Libertad de Estación Clucellas vs. Independiente de Ataliva.

Deportivo Tacural vs. Atlético de Rafaela.

Argentino de Vila vs. Libertad de Sunchales.

Deportivo Josefina vs. Ben Hur.

Sportivo Norte vs. Peñarol.

Unión de Sunchales vs. Deportivo Aldao.

Atlético María Juana vs. Ferrocarril del Estado.

Deportivo Ramona vs. Tiro Federal de Moisés Ville.

Deportivo Bella Italia vs. Argentino de Humberto.

Defensores de Frontera vs. Talleres de María Juana , en cancha de Atlético Esmeralda.

, en cancha de Atlético Esmeralda. La Hidráulica vs. Zenón Pereyra.

La Trucha FC vs. Florida de Clucellas.

De esta manera, Atlético María Juana recibirá a Ferrocarril del Estado, mientras que Talleres de María Juana visitará a Defensores de Frontera, en un partido que se disputará en cancha de Atlético Esmeralda.

FÚTBOL FEMENINO – TRES LIGAS

También quedó confirmada la programación del fútbol femenino correspondiente a las Tres Ligas, que tendrá como escenario la cancha de Atlético de Rafaela:

11:00: 9 de Julio vs. Unión de Sastre.

9 de Julio vs. Unión de Sastre. 12:30: Atlético San Jorge vs. El Expreso.

Atlético San Jorge vs. El Expreso. 14:00: Atlético de Rafaela vs. Ferro Dho.

Así quedó establecida la programación oficial para un nuevo fin de semana de competencia, con actividad tanto en divisiones superiores como en el fútbol femenino.