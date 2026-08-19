Las importaciones de bienes de consumo alcanzaron un récord en el primer semestre de 2026

Las importaciones argentinas de bienes de consumo alcanzaron los USD 5.362 millones durante el primer semestre de 2026, el valor más alto registrado para un primer semestre, según el informe sobre importaciones por actividad y empresa.

El monto representa un incremento del 1,8% respecto del mismo período de 2025 y se ubicó 20,7% por encima del récord anterior, correspondiente al primer semestre de 2018, cuando las compras externas habían alcanzado los USD 4.443 millones.

Además, los bienes de consumo representaron el 15,1% del total de las importaciones argentinas, la participación más elevada en 22 años.

Electrodomésticos, indumentaria y transporte, entre los sectores que más crecieron

El crecimiento de las importaciones se concentró principalmente en determinados sectores. Las diez actividades más importantes explicaron el 84,7% del total, mientras que los cinco rubros que más aumentaron sus compras externas frente al primer semestre de 2023 fueron:

Electrodomésticos, baterías y lámparas: +109,2%.

+109,2%. Prendas de vestir: +86,3%.

+86,3%. Motos, bicicletas y otros medios de transporte: +67,6%.

+67,6%. Productos alimenticios: +51,9%.

+51,9%. Productos farmacéuticos: +27%.

En el caso de los alimentos, que representaron el 18% del total de bienes de consumo importados, se destacaron fuertes incrementos en algunos productos. Las compras externas de fideos y pastas crecieron 530,8%, las de carnes frescas y en conserva 315,2%, aceites y grasas 93,9%, panadería 90,1% y chocolates y confitería 45,4%.

Se duplicó la cantidad de empresas importadoras

Otro de los datos destacados del informe es el fuerte crecimiento en la cantidad de empresas que realizaron importaciones. El número de firmas importadoras de bienes de consumo se duplicó, con un aumento del 100%, lo que significó la incorporación de 33.108 nuevas empresas.

El incremento fue particularmente importante en sectores como prendas de vestir, con un 175% más de importadores; marroquinería, con 144%; y electrodomésticos, baterías y lámparas, con 127%.

Si bien el 80% del monto total importado correspondió a empresas que ya realizaban operaciones en 2023 y que incrementaron considerablemente sus compras externas, también se registró una importante incorporación de nuevos actores.

Las empresas que lideraron las importaciones

El informe también analiza las principales firmas importadoras de cada actividad.

En electrodomésticos, baterías y lámparas, el ranking fue encabezado por Whirlpool Argentina, con importaciones por USD 21,2 millones; Carrier, con USD 14,4 millones; y Frimetal, con USD 14,2 millones.

En prendas de vestir, Adidas Argentina lideró con USD 47,2 millones, seguida por TAC Argentina, vinculada a Zara, con USD 33,8 millones, y Southbay, con USD 20,1 millones.

En motos, bicicletas y equipos de transporte, Honda Motor concentró USD 105,5 millones, seguida por Gilera Motors, con USD 43,7 millones, y Corven Motors, con USD 42,2 millones.

En el rubro alimentos, Nestlé encabezó las importaciones con USD 62,6 millones, seguida por Swift Argentina, con USD 48,2 millones, y Quickfood, con USD 34,5 millones.

Más importaciones de consumo mientras cae la industria

Uno de los principales aspectos señalados por el informe es el contraste entre el crecimiento de las importaciones de bienes de consumo y la evolución de la producción industrial.

Durante el período analizado, las importaciones de bienes de consumo aumentaron 34,7%, mientras que las de bienes intermedios cayeron 17,8% y las de piezas y accesorios para bienes de capital disminuyeron 21,6%.

En paralelo, la producción de la industria manufacturera registró una caída del 12%.

El fenómeno se observa con claridad en distintos sectores. Las importaciones de electrodomésticos, baterías y lámparas crecieron 109,2%, mientras la producción de electrodomésticos e informática cayó 56,1%. En el sector textil, las importaciones de prendas de vestir aumentaron 86,3%, mientras la producción de productos textiles disminuyó 34%.

También se registró un incremento del 23% en las importaciones de detergentes, jabones y productos personales, frente a una caída del 2,6% en la producción nacional.

En alimentos y bebidas, las importaciones crecieron 51,9%, mientras la producción del sector cayó 1,4%. Entre las ramas con mayores retrocesos se encontraron bebidas (-15,9%), carne vacuna (-13,3%), galletitas, panadería y pastas (-5%) y carne aviar (-4,8%).

Los datos muestran así un fuerte crecimiento de las compras externas de productos destinados al consumo interno, acompañado por una menor actividad en buena parte de la industria manufacturera nacional.