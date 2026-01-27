De la UTN San Francisco al Instituto Balseiro: dos jóvenes culminaron una de las carreras más exigentes del país

Foto: UTN San Francisco

Dos jóvenes que iniciaron su formación universitaria en la Facultad Regional San Francisco de la UTN alcanzaron recientemente un logro académico de alto nivel al recibirse de Licenciados en Física en el Instituto Balseiro, una de las instituciones científicas más prestigiosas de la Argentina.

Se trata de Francisco Pereyra Aponte, estudiante de Ingeniería Electromecánica, y Maximiliano Gatto, de Ingeniería Electrónica, quienes obtuvieron en 2022 una beca completa de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) que les permitió acceder a esta exigente carrera con dedicación exclusiva.

Ambos egresaron del IPET N° 50 “Emilio F. Olmos” y comenzaron su recorrido académico en la UTN San Francisco, donde tomaron contacto por primera vez con el Instituto Balseiro a través de un viaje institucional. Aquella experiencia fue determinante para despertar su interés por profundizar en las ciencias exactas, especialmente en la física y la matemática.

Mientras cursaban sus respectivas ingenierías, iniciaron la preparación para el riguroso examen de ingreso al Balseiro, motivados por su afinidad con estas disciplinas y por su participación como tutores en asignaturas básicas. El proceso de selección incluye examen escrito, entrevista personal y evaluación psicofísica, y da acceso a una carrera de tres años y medio, con residencia en el Centro Atómico Bariloche.

Durante su paso por la institución, ambos destacaron la sólida base académica adquirida en la UTN San Francisco, así como el acompañamiento permanente de docentes, autoridades y del Centro de Estudiantes, factores que consideraron fundamentales para afrontar con éxito el desafío.

En la etapa final de la carrera, Pereyra Aponte orientó su trabajo hacia la física computacional, desarrollando una tesis teórica y computacional en mecánica estadística, centrada en el estudio de modelos de fricción mediante simulaciones.

Por su parte, Gatto trabajó en el diseño de procesadores cuánticos, combinando teoría y experimentación en el marco de circuitos eléctricos en régimen cuántico.

Ambos defendieron sus tesis el 17 de diciembre y proyectan continuar su formación académica a través de estudios doctorales, uno en el área de física computacional y el otro en física cuántica, consolidando así un camino de excelencia científica iniciado en la educación pública y sostenido por el compromiso, el esfuerzo y la vocación por el conocimiento.