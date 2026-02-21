De María Juana a Polonia: Carlitos Miguel vive una experiencia laboral internacional

En la mañana de la radio dialogamos con Carlitos Miguel, quien desde Polonia compartió cómo es su nueva vida y el crecimiento profesional que lo llevó a dar un gran paso en su carrera.

Carlitos trabaja desde hace tres años en el Frigorífico San Jorge, donde comenzó en otro sector pero rápidamente demostró dedicación y capacidad. Su compromiso y desempeño lo llevaron a especializarse en el área de despiece, un trabajo técnico que requiere gran precisión en el manejo de cuchillos y un alto nivel de profesionalismo.

Gracias a su excelente desempeño, fue seleccionado para integrar un equipo que trabajará en el Frigorífico A.B.P., en una experiencia laboral que inicialmente se extenderá por tres meses, con posibilidades de prolongarse si las condiciones laborales, económicas y personales acompañan.

En esta nueva etapa, Carlitos se radicó en Cracovia, una de las ciudades más importantes del país europeo. Tras un breve descanso, se trasladará a Kłosowice, una pequeña localidad al sur de Polonia donde fijará residencia mientras desarrolla su trabajo.

Con entusiasmo y grandes expectativas, aseguró que su objetivo es progresar y abrir nuevas oportunidades. Si todo evoluciona como espera, sueña incluso con poder llevar a su familia a vivir con él en un futuro cercano.

Además, no estará solo en esta experiencia internacional: lo acompaña otro joven argentino oriundo de Buenos Aires, con quien compartirá este desafío laboral.

Una historia de esfuerzo, superación y nuevos horizontes que llena de orgullo a toda la comunidad de María Juana.