De María Juana a Polonia: Carlitos Miguel vive una experiencia laboral internacional

EntrevistasLo ÚltimoLocales

En la mañana de la radio dialogamos con Carlitos Miguel, quien desde Polonia compartió cómo es su nueva vida y el crecimiento profesional que lo llevó a dar un gran paso en su carrera.

Carlitos trabaja desde hace tres años en el Frigorífico San Jorge, donde comenzó en otro sector pero rápidamente demostró dedicación y capacidad. Su compromiso y desempeño lo llevaron a especializarse en el área de despiece, un trabajo técnico que requiere gran precisión en el manejo de cuchillos y un alto nivel de profesionalismo.

Gracias a su excelente desempeño, fue seleccionado para integrar un equipo que trabajará en el Frigorífico A.B.P., en una experiencia laboral que inicialmente se extenderá por tres meses, con posibilidades de prolongarse si las condiciones laborales, económicas y personales acompañan.

En esta nueva etapa, Carlitos se radicó en Cracovia, una de las ciudades más importantes del país europeo. Tras un breve descanso, se trasladará a Kłosowice, una pequeña localidad al sur de Polonia donde fijará residencia mientras desarrolla su trabajo.

Con entusiasmo y grandes expectativas, aseguró que su objetivo es progresar y abrir nuevas oportunidades. Si todo evoluciona como espera, sueña incluso con poder llevar a su familia a vivir con él en un futuro cercano.

Además, no estará solo en esta experiencia internacional: lo acompaña otro joven argentino oriundo de Buenos Aires, con quien compartirá este desafío laboral.

Una historia de esfuerzo, superación y nuevos horizontes que llena de orgullo a toda la comunidad de María Juana.

Te puede interesar

  • UNA GRAN EXPERIENCIA

    De vuelta a su María Juana natal, el boxeador José "el tigre" Ulrich pasó por los micrófonos de la radio junto a su representante Gerardo…

  • FIN DE UNA ETAPA

    Alicia Suppo de Roldán pasó por la mañana de Comunicándonos e hizo un balance de los 13 años de enseñanza de Crochet en la Comuna…

  • SUMANDO KILÓMETROS DE EXPERIENCIA

    El pasado fin de semana Juan Pablo Pons Estel corrió el Rally Bike Villa del Totoral 10° Camino Real en dicha localidad de la provincia…

  • DE GÁLVEZ A POLONIA

    Ignacio Ceaglio es oriundo de Gálvez, pero desde hace un año y medio vive y trabaja en Polonia. Nos contó como es vivir en el…

  • UNA DE LAS "NENAS" DE SANDRO

    Nacida y criada en la localidad de Santa Clara de Buena Vista, a sus 33 años Lucila Tell integra el elenco de la sensación televisiva…