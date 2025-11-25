De María Juana a Polonia: Carlos Miguel inicia una nueva etapa profesional en Europa

EntrevistasLo ÚltimoLocales

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Carlos “Carlitos” Miguel, un joven de 34 años de nuestra localidad, casado y padre de un niño de 12 años, que está a punto de vivir una experiencia transformadora: viajar a Polonia para continuar su crecimiento laboral.

Carlitos trabaja desde hace tres años en el Frigorífico de San Jorge, donde comenzó en otro sector pero rápidamente mostró evidencia de su dedicación y capacidad. Su desempeño lo llevó a especializarse en el área de despiece, un trabajo técnico de alta precisión en el manejo de cuchillos.
Gracias a su excelente nivel profesional, fue seleccionado para integrar un equipo que trabajará en el Frigorífico A.B.P de Polonia, en una estancia laboral que inicialmente será de tres meses, con posibilidades de extenderse si las condiciones laborales, económicas y personales lo permiten.

El próximo martes arribará a Cracovia, una de las ciudades más importantes de Polonia. Tras un breve descanso, se trasladará a Kłosowice, una pequeña aldea situada al sur del país, que será su lugar de residencia durante esta nueva etapa.

Con mucha expectativa y entusiasmo, Carlitos aseguró que su objetivo es progresar y abrir nuevas oportunidades. Incluso, si todo avanza como lo espera, sueña con llevar a su familia a vivir con él en un futuro cercano.

Además, no estará solo en esta experiencia internacional: junto a él viajará otro joven argentino oriundo de Buenos Aires.

Una historia de esfuerzo, crecimiento y nuevos horizontes que llena de orgullo a la comunidad de María Juana.

Te puede interesar

  • DE VISITA EN MARÍA JUANA

    https://youtu.be/CSGDnSbc6e4 Alvaro Trocca vive en Buenos Aires y pasó por la mañana de la radio para compartir su música y composiciones

  • UNA COLOMBIANA EN MARÍA JUANA

    Ajadis Mejia Lagares vivía en la ciudad colombiana de Barranquillas hasta que decide hacer una recorrida por diferentes países de Sudamérica como Ecuador, Perú, Chile…

  • CARNAVALES EN MARIA JUANA

    El martes 21 de enero se reunieron las comisiones directivas del Club Atlético María Juana y del Club Atlético Talleres junto al Área de Cultura…

  • TEATRO EN MARÍA JUANA

    Raúl Suppo pasó por los micrófonos de la radio para dialogar con Mónica Barceló en Comunicándonos sobre la obra de teatro que está dirigiendo para…

  • ESTADÍSTICAS DE COVID19 EN MARÍA JUANA

    Luciano Criado realiza diariamente un cuadro comparativo de como se encuentran los casos activos y positivos de COVID 19 en María Juana.Escuchalo en la mañana…