De Rafaela a La Paternal: debut histórico y soñado de Gastón Bouhier en el fútbol profesional

Con apenas 16 años, el rafaelino Gastón Bouhier tuvo su estreno oficial en la Liga Profesional con la camiseta de Argentinos Juniors, en la goleada del Bicho de La Paternal ante Racing por 4 a 1. Ingresó en el segundo tiempo y dejó buenas sensaciones por su personalidad y criterio con la pelota.

Formado en 9 de Julio de Rafaela, Bouhier fue reclutado por el “Semillero del Mundo” en 2022, cuando tenía 13 años, para integrarse a las divisiones inferiores. Su progreso fue sostenido y en abril de 2024 firmó su primer contrato profesional, confirmando la alta proyección que le veía el club.

El debut, el último domingo, lo coloca en la historia: es el futbolista de Rafaela más joven en jugar en la máxima categoría y el octavo debutante más joven en la primera de Argentinos Juniors.

Con pegada zurda, visión de juego y llegada al área, Bouhier asoma como una de las nuevas joyas del fútbol argentino. El “bichito” de La Paternal suma otra promesa a su ya legendaria cantera y Rafaela y la región celebra a un talento que pisa fuerte desde temprano.

Fotos: facebook oficial y Prensa AJ