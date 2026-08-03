De un parque de trampolines bajo tierra al misterio del sargazo: las sorprendentes historias de “Travesías & Travesuras”

En una nueva edición de “Travesías & Travesuras”, el segmento de viajes y curiosidades de Patas Arriba, Natali Monterrosa invitó a recorrer dos historias completamente diferentes: una aventura única en las profundidades de Gales y una advertencia sobre uno de los fenómenos naturales que más afecta a las playas del Caribe.

Saltar bajo tierra: la increíble experiencia de Bounce Below

La travesía de la semana llevó a los oyentes hasta el norte de Gales, donde funciona Bounce Below, considerado el primer parque de trampolines subterráneo del mundo.

La propuesta se desarrolla en el interior de una antigua mina de pizarra, transformada en un enorme espacio de aventura con gigantescas redes elásticas, túneles y toboganes suspendidos dentro de una inmensa caverna iluminada con luces de colores.

Más que un parque de trampolines, se trata de una experiencia que invita a revivir la diversión de la infancia en un entorno completamente fuera de lo común.

Además, el atractivo forma parte del complejo Zip World, uno de los centros de turismo aventura más importantes del Reino Unido, donde también se pueden realizar actividades como tirolesas de alta velocidad y otros recorridos extremos.

El sargazo: cuando una foto perfecta puede esconder riesgos

En la sección “La Travesura”, el tema elegido fue el sargazo, las algas marinas que cada temporada llegan en grandes cantidades a numerosas playas del Caribe y parte de Florida.

Aunque en redes sociales comenzaron a viralizarse impactantes fotografías tomadas debajo de las enormes masas de sargazo, mostrando efectos de luz y paisajes submarinos muy llamativos, los especialistas recuerdan que no es recomendable nadar entre estas acumulaciones.

Al descomponerse, el sargazo puede liberar gases irritantes y transportar pequeños organismos marinos, como hidroides y medusas, capaces de provocar molestias y picaduras.

Además, muchas personas intentan atravesar estas manchas para llegar a aguas aparentemente más limpias, sin advertir que debajo la capa puede ser mucho más profunda de lo que parece, dificultando el desplazamiento, reduciendo la visibilidad y aumentando el riesgo de desorientación, especialmente cuando existen corrientes o fuerte oleaje.

Con estas dos historias, “Travesías & Travesuras” volvió a demostrar que el mundo está lleno de lugares sorprendentes y curiosidades que invitan tanto a descubrir nuevas experiencias como a viajar con información y responsabilidad.