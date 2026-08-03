Las familias hablaron de un tema que preocupa a todos: la prevención de las adicciones llegó a la parroquia

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Romina Lanfranco, mamá de adolescentes, quien compartió cómo se vivió la charla sobre prevención de adicciones realizada días atrás en la Parroquia Santa Juana Francisca de Chantal.

La actividad fue impulsada por las catequistas de 1º y 2º año de Catequesis con el objetivo de generar un espacio de encuentro y reflexión junto a los padres de los niños que participan de la formación religiosa. Durante la jornada, las familias pudieron expresar sus inquietudes, compartir experiencias y dialogar sobre una problemática que preocupa cada vez más a la sociedad.

Uno de los principales ejes del encuentro fue la importancia de la prevención como herramienta fundamental para acompañar a niños, adolescentes y jóvenes, fortaleciendo el diálogo dentro de las familias y promoviendo vínculos saludables.

La capacitación estuvo a cargo de integrantes de la Pastoral Diocesana, quienes aportaron su experiencia en el acompañamiento de personas y familias que atraviesan situaciones vinculadas a las adicciones. Además, brindaron herramientas para reconocer señales de alerta y remarcaron el valor de la escucha y la contención.

Lanfranco destacó la buena participación de los asistentes y el interés que despertó la propuesta, resaltando que este tipo de espacios permiten abrir conversaciones necesarias y fortalecer el compromiso de toda la comunidad en la prevención.

La iniciativa marcó un hecho significativo, ya que fue una de las primeras intervenciones de la Pastoral Diocesana en la localidad abordando esta temática, dejando como mensaje que la información, el acompañamiento y el trabajo conjunto entre familias, instituciones y comunidad son claves para enfrentar el desafío de las adicciones.