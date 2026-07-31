Abren las inscripciones para una nueva capacitación de Manipulación de Alimentos en María Juana

La Comuna de María Juana, a través del área local de ASSAL (Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria), informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para una nueva capacitación destinada a la obtención del Carnet de Manipulación de Alimentos.

La propuesta está dirigida a todas aquellas personas que necesiten obtener el carnet habilitante para desempeñarse en actividades vinculadas con la elaboración, conservación, transporte y comercialización de alimentos.

La capacitación se desarrollará en dos jornadas, los días miércoles 5 y jueves 6 de agosto, en el horario de 13:30 a 17:00.

Desde la organización recordaron que el Carnet de Manipulación de Alimentos es un requisito fundamental para quienes trabajan en el rubro alimenticio, ya que acredita la formación necesaria para garantizar prácticas seguras y proteger la salud de los consumidores.

Las personas interesadas podrán inscribirse comunicándose con Lourdes al teléfono 3406 431670. El costo de la capacitación es de $20.000.

Desde la Comuna invitaron a vecinos y trabajadores del sector a participar de esta instancia de formación, destacando la importancia de la capacitación continua para promover una adecuada manipulación de los alimentos y fortalecer la seguridad alimentaria en la comunidad.