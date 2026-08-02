El Museo Itinerante de Malvinas abrió sus puertas en María Juana con historias que mantienen viva la memoria

En el marco de la cobertura especial de las Fiestas Patronales 2026, Radio María Juana 101.9 dialogó con Patricio Rosso, impulsor del Museo Itinerante de Malvinas “Raúl Ricardo Romero”, llegado desde Alejandro Roca (Córdoba), quien contó cómo nació este proyecto y el valor histórico de las numerosas piezas, documentos, uniformes y objetos que integran la muestra.

Además, RMJ 101.9 estuvo presente en la inauguración oficial realizada en la Sociedad Italiana, donde también se desarrolló una emotiva charla abierta con la participación de Veteranos de Guerra de Malvinas de San Francisco, quienes compartieron sus experiencias, reflexiones y vivencias junto al público.