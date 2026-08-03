María Juana sigue sumando protagonistas: el tejo y el newcom impulsan a los adultos mayores hacia nuevas metas

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Mónica Galván, profesora de Newcom y Tejo, quien compartió el balance de la destacada participación de los adultos mayores de la localidad en el programa provincial Santa Fe en Movimiento, donde varios representantes lograron avanzar a nuevas instancias de la competencia.

Galván destacó el compromiso y el entusiasmo con el que los participantes afrontan cada disciplina, resaltando que el programa no solo promueve la actividad física, sino también la integración, el compañerismo y una mejor calidad de vida.

Uno de los logros más recientes se dio en la instancia local de Tejo, desarrollada en las instalaciones del Club Atlético María Juana, donde Juana Serra y Norma Mainardi obtuvieron la clasificación para representar a la localidad en la próxima etapa provincial, que se disputará en la ciudad de Ceres.

Además, la profesora hizo referencia a la participación de los deportistas locales en otras disciplinas del programa. Entre ellos, Marcela Santiago y Gustavo Arregui, quienes representaron a María Juana en Tenis, sumándose a una delegación que continúa dejando en alto el nombre de la comunidad en cada instancia del certamen.

Durante la entrevista también valoró el desempeño de los equipos que participaron en las jornadas realizadas en San Vicente y María Juana, destacando el crecimiento que viene experimentando el deporte para adultos mayores y el acompañamiento que reciben desde la Comuna y las instituciones locales.

Santa Fe en Movimiento continúa consolidándose como una propuesta que combina deporte, recreación e inclusión, brindando a los adultos mayores la posibilidad de compartir experiencias, mantenerse activos y representar con orgullo a sus localidades en competencias provinciales.