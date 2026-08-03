María Juana sigue sumando protagonistas: el tejo y el newcom impulsan a los adultos mayores hacia nuevas metas

DeportesEntrevistasLo ÚltimoLocales

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Mónica Galván, profesora de Newcom y Tejo, quien compartió el balance de la destacada participación de los adultos mayores de la localidad en el programa provincial Santa Fe en Movimiento, donde varios representantes lograron avanzar a nuevas instancias de la competencia.

Galván destacó el compromiso y el entusiasmo con el que los participantes afrontan cada disciplina, resaltando que el programa no solo promueve la actividad física, sino también la integración, el compañerismo y una mejor calidad de vida.

Uno de los logros más recientes se dio en la instancia local de Tejo, desarrollada en las instalaciones del Club Atlético María Juana, donde Juana Serra y Norma Mainardi obtuvieron la clasificación para representar a la localidad en la próxima etapa provincial, que se disputará en la ciudad de Ceres.

Además, la profesora hizo referencia a la participación de los deportistas locales en otras disciplinas del programa. Entre ellos, Marcela Santiago y Gustavo Arregui, quienes representaron a María Juana en Tenis, sumándose a una delegación que continúa dejando en alto el nombre de la comunidad en cada instancia del certamen.

Durante la entrevista también valoró el desempeño de los equipos que participaron en las jornadas realizadas en San Vicente y María Juana, destacando el crecimiento que viene experimentando el deporte para adultos mayores y el acompañamiento que reciben desde la Comuna y las instituciones locales.

Santa Fe en Movimiento continúa consolidándose como una propuesta que combina deporte, recreación e inclusión, brindando a los adultos mayores la posibilidad de compartir experiencias, mantenerse activos y representar con orgullo a sus localidades en competencias provinciales.

Te puede interesar

  • EL RECUERDO DE MARÍA JUANA

    Lilien Gaillard vivió en nuestra localidad hace más de 80 años y pudo conocer como se encuentra María Juana gracias a su sobrina que el…

  • EL SENADOR CALVO VISITÓ MARÍA JUANA

    El Senador Alcides Calvo llegó a la localidad de María Juana para visitar el Centro de Recuperación del Dr. Cáneva junto a autoridades de la…

  • ACTIVIDADES PARA LOS ADULTOS MAYORES

    Adriana de Spies contó sobre todas las actividades que se generan en el Centro de Jubilados de María Juana.Escuchala junto a Mónica Barceló en la…

  • COMUNA MARIA JUANA

    * El Área de Producción Comunal recuerda a todos los productores ganaderos, lecheros, agrícolas y apícolas que está vigente el Decreto de Emergencia 0009/2017, con…

  • El Club Atlético María Juana arrancó el año con una victoria

    https://www.youtube.com/watch?v=a6JysKC6isQ Este sábado se jugaron más encuentros de la primera fase de la Copa Castellanos en las diferentes canchas de la Liga Rafaelina de Fútbol.El…