Del gin y la cerveza al vino: el nuevo desafío de Sergio Balbi en Sastre

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Sergio Balbi, empresario, concejal e impulsor de un innovador proyecto que busca instalar un viñedo boutique en la ciudad de Sastre, una iniciativa que abre una nueva posibilidad para la producción vitivinícola en el centro-oeste santafesino.

Durante la entrevista, Balbi explicó que el emprendimiento se desarrollará en un predio de casi dos hectáreas, ubicado en la zona periurbana de la ciudad, donde entre los meses de septiembre y octubre comenzará la plantación de entre 1.200 y 1.500 vides. Si el proyecto avanza según lo previsto, las plantas necesitarán alrededor de tres años para comenzar a producir sus primeros frutos.

La iniciativa contempla no solo el cultivo de la vid, sino también la elaboración de vino en Sastre, en una producción de pequeña escala con identidad local. Además, el proyecto incluirá una propuesta de agroturismo, con eventos gastronómicos, actividades vinculadas a la vendimia y recorridos por la finca, buscando combinar la producción regional con experiencias para visitantes.

Balbi comentó que el principal desafío será adaptar el cultivo a las condiciones climáticas de la región, especialmente a la humedad, por lo que se utilizarán técnicas y portainjertos especialmente seleccionados para este tipo de ambientes. También explicó que se eligieron variedades de uvas que han demostrado un buen comportamiento en zonas húmedas, entre ellas marselan, riesling y merlot, mientras que más adelante se proyecta incorporar albariño.

El emprendimiento también prevé la incorporación de prácticas sustentables. Además del viñedo, se plantarán árboles de palta y se implementará un sistema de gallineros móviles para el control natural de malezas y la fertilización del suelo, promoviendo un manejo agroecológico del predio.

La propuesta representa un desafío productivo poco habitual para la región, donde en los últimos años comenzaron a surgir proyectos vitivinícolas impulsados por los cambios en la normativa, las nuevas tecnologías y la búsqueda de alternativas productivas. En ese contexto, el viñedo boutique de Sastre busca convertirse en una experiencia pionera que combine producción, turismo y gastronomía, con el objetivo de elaborar un vino nacido íntegramente en el centro de la provincia de Santa Fe.