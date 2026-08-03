La suerte pasó por RMJ 101.9: Talleres realizó en vivo el sorteo de su gran rifa solidaria

El estudio de Radio María Juana fue escenario de un momento muy especial para la familia del Club Atlético Talleres, ya que se realizó en vivo el esperado sorteo de la rifa organizada por la institución.

La encargada de llevar adelante el sorteo fue la secretaria del club Clarisa Brignone, quien extrajo los números ganadores ante la audiencia y quienes siguieron la transmisión, en una iniciativa que tuvo como objetivo recaudar fondos para continuar acompañando el crecimiento de la institución.

La campaña contó con una importante respuesta de socios, simpatizantes y vecinos, quienes colaboraron adquiriendo uno o más números para participar por los premios y, al mismo tiempo, brindar su apoyo al club.

Entre los premios principales se encontraban un Smart TV BGH de 32 pulgadas que lo ganó Maia Dalmaso y una cafetera Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS para Corina Rodrigo, sorteados entre todos los participantes.

Desde Club Atlético Talleres agradecieron a cada persona que colaboró con la rifa, destacando que este tipo de iniciativas resultan fundamentales para seguir sosteniendo las distintas disciplinas deportivas, las obras y el funcionamiento diario de la institución.

Una vez más, RMJ 101.9 acompañó a las instituciones de la comunidad, llevando el sorteo en directo y permitiendo que todos los vecinos pudieran seguir el momento en tiempo real.