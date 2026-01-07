Definieron el cronograma de la primera fase de la Copa Departamento Castellanos 2026

Quedaron confirmados los días y horarios de los partidos de ida de la primera fase de la Copa Departamento Castellanos 2026, que se pondrá en marcha a comienzos de febrero con un calendario cargado de encuentros atractivos en toda la región.
El partido inaugural será nada menos que el clásico rafaelino entre 9 de Julio y Atlético de Rafaela, que se disputará el miércoles 4 de febrero, jornada que además contará con la conferencia de prensa oficial del certamen. El encuentro se jugará con 9 de Julio en condición de local.
Entre los cruces destacados aparece también el clásico de María Juana, donde Talleres recibirá a Atlético María Juana, en uno de los partidos más esperados de la fase inicial.
A continuación, el calendario completo de encuentros:
📅 Miércoles 04/02 – Conferencia de prensa y partido inaugural
- 9 de Julio vs. Atlético de Rafaela (local: 9 de Julio)
📅 Jueves 05/02
- Quilmes vs. Atlético Juventud (local: Quilmes)
- Ben Hur vs. Ferro (local: Ben Hur)
- Argentino de Humberto vs. Independiente de Ataliva (local: Arg. Humberto)
- Defensores de Frontera vs. La Hidráulica (local: Def. Frontera)
- Talleres de María Juana vs. Atlético María Juana (local: Talleres MJ)
- Tiro Federal de Moisés Ville vs. Independiente San Cristóbal (local: Tiro Federal MV)
- Deportivo Aldao vs. Deportivo Tacural (local: Dep. Aldao)
📅 Viernes 06/02
- Libertad de Sunchales vs. Unión de Sunchales (local: Libertad)
- Peñarol vs. Sportivo Norte (local: Peñarol)
- Deportivo Bella Italia vs. Moreno de Lehmann (local: Dep. Bella Italia)
- Bochófilo Bochazo vs. Brown de San Vicente (local: B. Bochazo)
- Deportivo Susana vs. Juventud Unida de Villa San José (local: Dep. Susana)
📅 Sábado 07/02
- Belgrano de San Antonio vs. Sportivo Roca (local: Belgrano)
- Florida de Clucellas vs. Libertad de Estación Clucellas (local: Florida)
- Zenón Pereyra FC vs. Atlético Esmeralda (local: Zenón Pereyra FC)
📅 Domingo 08/02
- Argentino de Vila vs. Deportivo Ramona (local: Arg. Vila)
- Sportivo Santa Clara vs. San Martín de Angélica (local: Sp. Santa Clara)
- Deportivo Josefina vs. La Trucha FC (local: Dep. Josefina)
La Copa Departamento Castellanos volverá a reunir a clubes de toda la región, con clásicos, duelos históricos y gran expectativa de los hinchas en esta primera fase del certamen.