Definieron el cronograma de la primera fase de la Copa Departamento Castellanos 2026

Deportes

Quedaron confirmados los días y horarios de los partidos de ida de la primera fase de la Copa Departamento Castellanos 2026, que se pondrá en marcha a comienzos de febrero con un calendario cargado de encuentros atractivos en toda la región.

El partido inaugural será nada menos que el clásico rafaelino entre 9 de Julio y Atlético de Rafaela, que se disputará el miércoles 4 de febrero, jornada que además contará con la conferencia de prensa oficial del certamen. El encuentro se jugará con 9 de Julio en condición de local.

Entre los cruces destacados aparece también el clásico de María Juana, donde Talleres recibirá a Atlético María Juana, en uno de los partidos más esperados de la fase inicial.

A continuación, el calendario completo de encuentros:

📅 Miércoles 04/02 – Conferencia de prensa y partido inaugural

  • 9 de Julio vs. Atlético de Rafaela (local: 9 de Julio)

📅 Jueves 05/02

  • Quilmes vs. Atlético Juventud (local: Quilmes)
  • Ben Hur vs. Ferro (local: Ben Hur)
  • Argentino de Humberto vs. Independiente de Ataliva (local: Arg. Humberto)
  • Defensores de Frontera vs. La Hidráulica (local: Def. Frontera)
  • Talleres de María Juana vs. Atlético María Juana (local: Talleres MJ)
  • Tiro Federal de Moisés Ville vs. Independiente San Cristóbal (local: Tiro Federal MV)
  • Deportivo Aldao vs. Deportivo Tacural (local: Dep. Aldao)

📅 Viernes 06/02

  • Libertad de Sunchales vs. Unión de Sunchales (local: Libertad)
  • Peñarol vs. Sportivo Norte (local: Peñarol)
  • Deportivo Bella Italia vs. Moreno de Lehmann (local: Dep. Bella Italia)
  • Bochófilo Bochazo vs. Brown de San Vicente (local: B. Bochazo)
  • Deportivo Susana vs. Juventud Unida de Villa San José (local: Dep. Susana)

📅 Sábado 07/02

  • Belgrano de San Antonio vs. Sportivo Roca (local: Belgrano)
  • Florida de Clucellas vs. Libertad de Estación Clucellas (local: Florida)
  • Zenón Pereyra FC vs. Atlético Esmeralda (local: Zenón Pereyra FC)

📅 Domingo 08/02

  • Argentino de Vila vs. Deportivo Ramona (local: Arg. Vila)
  • Sportivo Santa Clara vs. San Martín de Angélica (local: Sp. Santa Clara)
  • Deportivo Josefina vs. La Trucha FC (local: Dep. Josefina)

La Copa Departamento Castellanos volverá a reunir a clubes de toda la región, con clásicos, duelos históricos y gran expectativa de los hinchas en esta primera fase del certamen.

