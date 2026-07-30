Sastre convierte residuos en recursos: ya recuperó más de 67 toneladas de materiales reciclables en 2026

La Municipalidad de Sastre y Ortiz continúa consolidando sus políticas ambientales con nuevos resultados en materia de reciclado. En los últimos días se concretó una nueva comercialización de más de 5.000 kilos de cartón recuperado, material que volverá a incorporarse a los procesos productivos gracias al trabajo conjunto entre el municipio y la comunidad.

La iniciativa forma parte del programa de recuperación de residuos impulsado por la gestión de la intendenta Mary Brunazzo, que promueve la separación en origen y el uso de los Puntos Verdes para dar una segunda vida a materiales que anteriormente eran descartados.

Los números reflejan el crecimiento del programa durante este año. Hasta el momento se recuperaron:

Más de 29.000 kilos de cartón.

12.000 kilos de chatarra.

Más de 8.000 kilos de plástico (PET y soplado).

Más de 11.200 kilos de vidrio.

Más de 2.600 kilos de envases Tetra Pak.

Más de 3.000 kilos de papel blanco.

521 kilos de papel mezcla.

651 kilos de aluminio.

En total, más de 67 toneladas de materiales reciclables fueron recuperadas durante 2026, una cifra que pone de manifiesto el compromiso de los vecinos con el cuidado del ambiente y la correcta gestión de los residuos.

Además, el Ejecutivo Municipal presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para implementar la recolección diferenciada domiciliaria, una medida que busca seguir fortaleciendo el sistema de reciclado en toda la ciudad.

En paralelo, comenzaron las capacitaciones en instituciones educativas, con el objetivo de promover hábitos sustentables desde edades tempranas y concientizar sobre la importancia de la separación de residuos y el cuidado del ambiente.

Desde el municipio destacaron que cada material recuperado representa un paso más hacia una ciudad más limpia, sustentable y comprometida con la economía circular y la protección del medio ambiente.