La solidaridad vuelve a ponerse en marcha: la Parroquia Santa Juana Francisca lanzó su Bono Contribución 2026

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Alejandra Amurri, integrante de la Comisión de la Parroquia Santa Juana Francisca, quien brindó detalles sobre el lanzamiento del 22° Bono Contribución 2026, una iniciativa que ya se encuentra a la venta y que busca reunir fondos para acompañar las distintas actividades y el sostenimiento de la comunidad parroquial.

El bono tiene un valor total de $40.000 y puede abonarse en cinco cuotas de $8.000, facilitando la participación de las familias que deseen colaborar con la institución.

Como incentivo para quienes adquieran el bono de manera anticipada, habrá un premio especial de $600.000 por pago de contado, que se sorteará con la última jugada de la Lotería Nacional del mes de julio de 2026.

Además, el sorteo final del Bono Contribución se realizará con la última jugada de la Lotería Nacional de noviembre de 2026, brindando a los participantes la posibilidad de colaborar con la parroquia y, al mismo tiempo, participar por importantes premios.

Durante la entrevista, Amurri destacó la importancia de este bono para continuar sosteniendo las actividades pastorales, sociales y de mantenimiento de la parroquia, e invitó a toda la comunidad a sumarse una vez más a esta propuesta solidaria.

Con el lema bíblico “El que siembra con generosidad, cosechará abundantemente” (2 Corintios 9,6), la campaña busca renovar el compromiso y el acompañamiento de los vecinos con una institución que forma parte de la vida cotidiana de María Juana.