Guillermo Neuvinger invitó al tradicional Torneo Convenio de Bochas que se disputará este domingo en el CAMJ

En la mañana de Radio María Juana conversamos con Guillermo Neuvinger, integrante de la Subcomisión de Bochas del Club Atlético María Juana, quien brindó detalles del Tradicional Torneo Convenio de Bochas, que se llevará a cabo este domingo 2 de agosto en las canchas de la institución.

Durante la entrevista, Neuvinger destacó que el certamen volverá a reunir a jugadores de distintos clubes de la región en una jornada donde el deporte, la amistad y la camaradería serán los grandes protagonistas.

El torneo contará con importantes premios en efectivo, siendo de $350.000 para el equipo campeón, además de reconocimientos económicos para quienes finalicen entre el segundo y el sexto puesto, otorgando $100.000 al sexto clasificado.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada será el homenaje a Hugo Rossi y Hugo “Mascas” Suárez, dos referentes históricos de las bochas del Club Atlético María Juana, quienes recibirán un reconocimiento por su trayectoria, compromiso y el valioso aporte realizado al crecimiento de la disciplina dentro de la institución.

Neuvinger invitó a todos los bochófilos de la región a participar de esta nueva edición del torneo y también a los vecinos a acercarse al club para disfrutar de una jornada de competencia y compartir el reconocimiento a dos personas que dejaron una huella en la historia de las bochas del CAMJ.

El Tradicional Torneo Convenio de Bochas se ha consolidado como uno de los eventos más importantes del calendario de la disciplina y volverá a reunir este domingo a jugadores, dirigentes y aficionados en una verdadera fiesta deportiva.