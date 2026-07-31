Una tarde para compartir y ganar: la Promo Oslo invita a su gran Té Bingo

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En la mañana de Radio María Juana conversamos con Vanina Figueroa, mamá de una alumna de la Promo Oslo de la EESOPI N.º 2040 “Santa María de los Ángeles”, quien invitó a toda la comunidad a participar del Té Bingo que organiza el curso para recaudar fondos destinados a las actividades de fin de año.

La propuesta se realizará el domingo 9 de agosto, a partir de las 15:30 horas, en el Bar del “Flaco” Valinotti, y promete una tarde para compartir en familia y con amigos, disfrutando de un ambiente cálido, juegos y muchas sorpresas.

Durante la entrevista, Figueroa comentó que los asistentes podrán participar por importantes premios, además de disfrutar de exquisitas tortas y un servicio de té preparado para la ocasión.

Desde la organización recordaron que cada participante deberá llevar taza, cucharita y lapicera, elementos necesarios para disfrutar de la jornada.

Las entradas tienen un valor de $8.000 para mayores y $5.000 para menores, y lo recaudado será destinado a colaborar con los proyectos y actividades de la promoción.

La invitación está abierta a toda la comunidad para acompañar a los estudiantes de la Promo Oslo, compartir una linda tarde y colaborar con esta iniciativa organizada por las familias y alumnos de la EESOPI 2040.

AUSPICIAN: AGRO FRANCA – Comuna de María Juana – Senador Alcides Calvo – Gastaldi Distribuciones – Molino Victoria SA – Grupo Perusia – Agricultores Federados Argentinos – Asoc. Mutual CAMJ – Alejandra Dalia Escribana Pública – Fanchin Muebles – Banco Credicoop Coop. Ltda. María Juana

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