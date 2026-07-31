Una tarde para compartir y ganar: la Promo Oslo invita a su gran Té Bingo

En la mañana de Radio María Juana conversamos con Vanina Figueroa, mamá de una alumna de la Promo Oslo de la EESOPI N.º 2040 “Santa María de los Ángeles”, quien invitó a toda la comunidad a participar del Té Bingo que organiza el curso para recaudar fondos destinados a las actividades de fin de año.

La propuesta se realizará el domingo 9 de agosto, a partir de las 15:30 horas, en el Bar del “Flaco” Valinotti, y promete una tarde para compartir en familia y con amigos, disfrutando de un ambiente cálido, juegos y muchas sorpresas.

Durante la entrevista, Figueroa comentó que los asistentes podrán participar por importantes premios, además de disfrutar de exquisitas tortas y un servicio de té preparado para la ocasión.

Desde la organización recordaron que cada participante deberá llevar taza, cucharita y lapicera, elementos necesarios para disfrutar de la jornada.

Las entradas tienen un valor de $8.000 para mayores y $5.000 para menores, y lo recaudado será destinado a colaborar con los proyectos y actividades de la promoción.

La invitación está abierta a toda la comunidad para acompañar a los estudiantes de la Promo Oslo, compartir una linda tarde y colaborar con esta iniciativa organizada por las familias y alumnos de la EESOPI 2040.