La UTN San Francisco hace historia: presentó el primer laboratorio de robots humanoides con tecnología de última generación

La Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) dio un paso trascendental en materia de innovación al presentar el Laboratorio de Entrenamiento de Robots Humanoides, un proyecto que la convierte en la primera Facultad Regional de la UTN en contar con un robot humanoide propio destinado a la formación de estudiantes e investigación.

La presentación estuvo encabezada por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien visitó la casa de estudios para hacer entrega oficial del equipamiento, acompañado por el decano Alberto Toloza, autoridades provinciales, municipales y representantes de la comunidad universitaria.

El nuevo laboratorio funcionará dentro del Laboratorio de Electromecánica y estará orientado a la capacitación de estudiantes avanzados de ingeniería en áreas como programación, simulación y entrenamiento de robots humanoides, con la proyección de transformarse en una Diplomatura de Posgrado.

El proyecto cuenta con un convenio de cooperación con la empresa Robots for Humanity, que brindará mentoría técnica y capacitación para docentes de la UTN, además de ofrecer certificaciones a través del NVIDIA Deep Learning Institute, una de las instituciones más reconocidas a nivel mundial en inteligencia artificial y aprendizaje profundo.

El corazón del laboratorio será un robot Unitree R1 EDU-U2, acompañado por una estructura de protección, baterías adicionales y tres visores de realidad virtual Meta Quest 3, que permitirán realizar prácticas de simulación e interacción con el equipo.

La inversión destinada al proyecto asciende a 58 millones de pesos, con el Gobierno de la Provincia de Córdoba como principal impulsor del financiamiento.

Durante la actividad, el decano Alberto Toloza destacó el crecimiento sostenido de la Facultad, que actualmente cuenta con un predio de ocho hectáreas, más de 10.000 metros cuadrados cubiertos, laboratorios propios en el Parque Industrial y una comunidad de más de 2.000 personas que transitan diariamente por la institución.

Por su parte, el coordinador del proyecto, Ezequiel Gribaudo, remarcó que el objetivo es posicionar a San Francisco como un referente en el desarrollo y entrenamiento de robots humanoides, impulsando la innovación tecnológica desde el interior del país.

En tanto, el gobernador Martín Llaryora puso en valor el papel de la educación pública y de la UTN en el crecimiento productivo de la región, destacando que la universidad ha sido clave en la formación de profesionales, emprendedores e innovadores que hoy impulsan el desarrollo del Parque Industrial y de numerosas empresas.

Con esta incorporación, la UTN Regional San Francisco se posiciona a la vanguardia de la formación tecnológica en Argentina, apostando a una disciplina que tendrá un papel cada vez más importante en la industria, la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías.