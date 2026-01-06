Del Oeste Santafesino a las ligas nacionales y al mundo

Para cerrar el año, la Asociación de Básquet del Oeste Santafesino realizó un repaso por los jugadores nacidos y formados en los clubes del Oeste Santafesino que, con esfuerzo, constancia y sacrificio, hoy se destacan en el básquet nacional e internacional, llevando el nombre de la región a los principales escenarios.

Presencia en La Liga Nacional

En la máxima categoría del básquet argentino se destaca Francisco Caffaro, quien tras varios años en el baloncesto universitario hoy disputa su primera temporada en La Liga Nacional con Boca Juniors.

Por su parte, Agustín Caffaro continúa una temporada más en la elite, esta vez defendiendo los colores de Independiente de Oliva, donde también juega Agustín Pautasso, nacido en María Juana y ya consolidado en el conjunto cordobés.

Entre los juveniles, Octavio Donzino (San Jorge) integra los planteles de Boca Juniors; el galvense Romeo Amprimo transita su tercera temporada en Quimsa de Santiago del Estero; mientras que Mateo Ceci disputa su segunda temporada, ahora en Racing de Chivilcoy.

Protagonistas en La Liga Argentina

En la segunda categoría del básquet nacional, Juan Manuel Rivero, jugador experimentado de Gálvez, y el juvenil Gino Balbo afrontan su primera temporada en La Liga Argentina con Santa Paula.

Además, Santiago Calderón continúa en Sportivo Suardi, Gastón Gerbaudo sigue en Provincial de Rosario, Esteban Caffaro se incorporó a Bochas Sport Club de Colonia Caroya para disputar su primera temporada, y el juvenil Joaquín Schipper, nacido en San Jorge, integra el plantel de Hindú de Córdoba.

Talento del Oeste por el mundo

El básquet del Oeste Santafesino también tiene representantes a nivel internacional. Los juveniles Lautaro Basualdo (San Jorge) juega en Pallacanestro Varese de Italia, mientras que Facundo Cornalis, surgido del Club Atlético María Juana, integra el Obradoiro CAB de Santiago de Compostela, España.

El galvense Felipe Minzer, con varios años en el exterior, actualmente juega en The Academy of Central Florida (Estados Unidos), y el experimentado sanvicentino Alejo Britos se desempeña en Basket Osasco de San Pablo, Brasil.

Presente federal y regional

A esta destacada lista se suman muchos otros jugadores que hoy compiten en Ligas Federales, Pre Federales o torneos de distintas asociaciones, como Jonatan Basualdo, Maximiliano Robledo, Esteban Celotti, Gaspar Cugno, Gaspar y Rafael Scaglia, Danilo Demarchi, Tomás Vottero, Ignacio Locher, Franco Graciano, Juan Ignacio Balari, Jeremías Minzer, entre otros.

Una muestra clara del potencial deportivo del Oeste Santafesino, que continúa formando talentos y proyectándolos al país y al mundo.