Deportivo Bella Italia e Independiente de Ataliva, a un paso del ascenso

Este martes por la noche se disputaron los partidos de vuelta pendientes de las semifinales de la Zona Norte, en la lucha por el ascenso a la Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol.

En Moisés Ville, Deportivo Bella Italia consiguió un triunfo agónico por 1-0 ante Tiro Federal. Sebastián Stieben marcó el gol que sentenció la serie, luego de que el “Depor” también ganara 1-0 el encuentro de ida.

Los dirigidos por Miguel Santellán siguen alimentando el sueño de un ascenso histórico, y la ilusión se respira fuerte entre sus hinchas y simpatizantes.

Por su parte, en Lehmann, Moreno recibió a Independiente de Ataliva y volvieron a empatar, esta vez 1-1. Brian Rocca abrió el marcador para “El More”, mientras que un gol en contra de Ezequiel Dubois le dio la igualdad al “Rojo”. El 0-0 de la ida llevó la definición a los penales, donde Ataliva mostró templanza y se impuso por 7-6, desatando la euforia de sus jugadores y su parcialidad.

Con estos resultados, Deportivo Bella Italia e Independiente de Ataliva avanzan a la gran final, donde buscarán alcanzar el tan ansiado ascenso a la Primera A de la LRF.