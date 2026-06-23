Desde Egipto, Sarita Mendoza relató cómo se vivió el triunfo de Argentina ante Austria en el Mundial

La pasión por la Selección Argentina no conoce fronteras y quedó demostrado una vez más tras la victoria albiceleste frente a Austria en su segundo compromiso mundialista. En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Sarita Mendoza, quien se encuentra recorriendo Egipto y compartió cómo se vivieron los festejos a miles de kilómetros de nuestro país.

Desde la ciudad de El Cairo, Sarita contó que el triunfo argentino despertó la alegría de turistas y residentes que siguieron atentamente las alternativas del encuentro. Como ocurre en distintos rincones del mundo cada vez que juega la Selección, los argentinos que se encuentran de viaje se reunieron para alentar y celebrar una nueva victoria del equipo nacional en la máxima cita del fútbol.

Durante la entrevista, relató que tras el pitazo final no faltaron las banderas celestes y blancas, los cánticos y las muestras de entusiasmo de quienes siguen acompañando a la Selección sin importar la distancia. Además, destacó la gran cantidad de argentinos que se encuentran recorriendo destinos turísticos internacionales y que aprovechan cada partido para reunirse y compartir la pasión futbolera.

Sarita también describió algunas de las experiencias que está viviendo en Egipto, uno de los destinos más fascinantes del mundo por su riqueza histórica y cultural, donde las emblemáticas pirámides, los templos milenarios y la intensa actividad turística conviven por estos días con el interés que genera la Copa del Mundo.

La victoria ante Austria permitió a Argentina seguir consolidando su camino en el torneo y alimentó la ilusión de millones de hinchas. Mientras tanto, desde distintos puntos del planeta, los argentinos continúan demostrando que el sentimiento por la camiseta nacional trasciende fronteras y une a compatriotas en cualquier lugar del mundo.

Desde El Cairo, Sarita Mendoza acercó a los oyentes de Radio María Juana una postal diferente de la fiebre mundialista: la de los argentinos que, aun lejos de casa, siguen vibrando con cada presentación de la Selección y celebran cada triunfo como si estuvieran en el corazón mismo del país.