Presión arterial alta: los hábitos cotidianos que pueden poner en riesgo la salud cardiovascular

La hipertensión arterial es una de las enfermedades más frecuentes y peligrosas del mundo. Conocida por los especialistas como la “enfermedad silenciosa”, suele desarrollarse sin síntomas evidentes y, cuando no se detecta a tiempo, puede provocar graves consecuencias como accidentes cerebrovasculares, infartos, insuficiencia renal e incluso deterioro cognitivo.

Cardiólogos de distintos centros médicos internacionales advierten que gran parte de los factores que favorecen el aumento de la presión arterial están relacionados con hábitos cotidianos que muchas personas mantienen durante años sin ser conscientes de sus efectos sobre la salud.

El exceso de sal y los alimentos ultraprocesados

Uno de los principales responsables del aumento de la presión arterial es el consumo excesivo de sodio. Aunque muchas personas creen que la mayor parte de la sal proviene del salero, los especialistas explican que más del 70% del sodio ingerido diariamente se encuentra oculto en alimentos industrializados, comidas rápidas, panificados, embutidos, snacks, sopas instantáneas y productos preparados.

Cuando hay demasiado sodio en la sangre, el organismo retiene más agua para equilibrar las concentraciones. Esto aumenta el volumen sanguíneo y obliga al corazón a trabajar con mayor esfuerzo, elevando la presión dentro de las arterias.

Los expertos recomiendan priorizar alimentos frescos, frutas, verduras, legumbres, frutos secos y pescados, siguiendo modelos alimentarios como la dieta mediterránea o la dieta DASH, reconocidas por su capacidad para reducir la hipertensión.

Sedentarismo y aumento de peso

La falta de actividad física es otro de los factores más importantes. El sedentarismo favorece el sobrepeso y la obesidad, condiciones estrechamente vinculadas con la hipertensión arterial.

Realizar ejercicio aeróbico de manera regular ayuda a mejorar la elasticidad de los vasos sanguíneos, fortalece el corazón y contribuye al control del peso corporal. Las recomendaciones internacionales sugieren acumular al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, como caminar a paso rápido, andar en bicicleta o nadar.

Alcohol y estrés: una combinación peligrosa

Los especialistas también señalan que el consumo excesivo de alcohol puede elevar la presión arterial de manera sostenida. Episodios frecuentes de ingesta elevada o el consumo habitual por encima de los límites recomendados aumentan significativamente el riesgo cardiovascular.

A esto se suma el estrés crónico, una condición cada vez más frecuente en la sociedad moderna. Cuando una persona vive bajo tensión constante, el organismo libera hormonas como el cortisol y la adrenalina, que aumentan la frecuencia cardíaca y provocan una elevación persistente de la presión arterial.

Por este motivo, los cardiólogos destacan la importancia de incorporar herramientas para gestionar el estrés, como la meditación, la respiración profunda, el yoga, las caminatas al aire libre o cualquier actividad recreativa que favorezca la relajación.

Dormir mal también afecta al corazón

La calidad del sueño juega un papel fundamental en la regulación de la presión arterial. Trastornos como la apnea obstructiva del sueño, caracterizada por interrupciones repetidas de la respiración durante la noche, obligan al organismo a compensar la falta de oxígeno elevando la presión arterial.

Diversos estudios indican que una gran proporción de personas hipertensas también padece apnea del sueño sin haber recibido un diagnóstico. Los especialistas recomiendan consultar al médico ante síntomas como ronquidos intensos, pausas respiratorias observadas por familiares o cansancio excesivo durante el día.

La importancia de los vínculos sociales

Un aspecto menos conocido es el impacto de la soledad y el aislamiento social sobre la salud cardiovascular. La falta de interacción con otras personas puede generar respuestas biológicas similares a las del estrés crónico, aumentando la producción de hormonas relacionadas con la tensión arterial.

Mantener vínculos familiares, amistades, participar en actividades comunitarias o recreativas y sostener una vida social activa también forma parte de las estrategias para cuidar el corazón.

Enfermedades y medicamentos que pueden elevar la presión

Existen además algunas enfermedades que pueden favorecer la hipertensión, entre ellas trastornos de la glándula tiroides, enfermedades renales, problemas vasculares y el síndrome de Cushing.

Asimismo, ciertos medicamentos de uso frecuente, como algunos anticonceptivos orales, antidepresivos o antiinflamatorios, pueden contribuir al aumento de la presión arterial, por lo que siempre es importante consultar con un profesional de la salud.

La genética influye, pero no determina el futuro

Los antecedentes familiares representan un factor de riesgo importante. Sin embargo, los especialistas coinciden en que la genética no es una sentencia definitiva. Mantener hábitos saludables puede retrasar la aparición de la hipertensión o disminuir su impacto incluso en personas con predisposición hereditaria.

Un control que puede salvar vidas

Según los criterios actuales, una presión superior a 120/80 mmHg ya se considera elevada, mientras que valores de 130/80 mmHg o más corresponden a hipertensión arterial.

Debido a que la enfermedad suele desarrollarse sin síntomas, los cardiólogos insisten en la necesidad de realizar controles periódicos. Detectar a tiempo una presión arterial elevada permite iniciar cambios en el estilo de vida y tratamientos adecuados, reduciendo significativamente el riesgo de sufrir complicaciones cardiovasculares graves en el futuro.

Fuentes consultadas: Asociación Americana del Corazón (AHA), Clínica Mayo, NYU Langone Health, Prevention Magazine y literatura científica sobre hipertensión arterial y prevención cardiovascular.